У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі
Сьогодні, 14:06
У Рожищі на вулиці Марка Вовчка працівники поліції вилучили дорогу іномарку.
Свідком процедури ввечері 1 червня стала кореспондентка Район.Рожище.
Як повідомила у коментарі виданню завідувачка сектору комунікації Головного управління Національної поліції Волині Ольга Бузулук, автомобіль вилучили слідчі в рамках відкритого кримінального провадження в одній з резонансних справ щодо крадіжки в особливо великих розмірах.
Вилучення автомобіля марки Mercedes-Benz проводили працівники одного з райвідділів області.
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Свідком процедури ввечері 1 червня стала кореспондентка Район.Рожище.
Як повідомила у коментарі виданню завідувачка сектору комунікації Головного управління Національної поліції Волині Ольга Бузулук, автомобіль вилучили слідчі в рамках відкритого кримінального провадження в одній з резонансних справ щодо крадіжки в особливо великих розмірах.
Вилучення автомобіля марки Mercedes-Benz проводили працівники одного з райвідділів області.
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