У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі





Свідком процедури ввечері 1 червня стала кореспондентка



Як повідомила у коментарі виданню завідувачка сектору комунікації Головного управління Національної поліції Волині Ольга Бузулук, автомобіль вилучили слідчі в рамках відкритого кримінального провадження в одній з резонансних справ щодо крадіжки в особливо великих розмірах.



Вилучення автомобіля марки Mercedes-Benz проводили працівники одного з райвідділів області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Марка Вовчка працівники поліції вилучили дорогу іномарку.Свідком процедури ввечері 1 червня стала кореспондентка Район.Рожище Як повідомила у коментарі виданню завідувачка сектору комунікації Головного управління Національної поліції Волині, автомобіль вилучили слідчі в рамках відкритого кримінального провадження в одній з резонансних справ щодо крадіжки в особливо великих розмірах.Вилучення автомобіля марки Mercedes-Benz проводили працівники одного з райвідділів області.

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