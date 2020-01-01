вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі

У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі
У Рожищі на вулиці Марка Вовчка працівники поліції вилучили дорогу іномарку.

Свідком процедури ввечері 1 червня стала кореспондентка Район.Рожище.

Як повідомила у коментарі виданню завідувачка сектору комунікації Головного управління Національної поліції Волині Ольга Бузулук, автомобіль вилучили слідчі в рамках відкритого кримінального провадження в одній з резонансних справ щодо крадіжки в особливо великих розмірах.

Вилучення автомобіля марки Mercedes-Benz проводили працівники одного з райвідділів області.

У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі
У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі
У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі
У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Mercedes, вилучення, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка, у якої посмертно виявили коронавірус на Володимирщині, мала супутні захворювання
Сьогодні, 14:25
Карпати продовжує засипати снігом
Сьогодні, 14:15
У Рожищі поліція вилучила елітну автівку, яка фігурує у резонансній справі
Сьогодні, 14:06
Серед пацієнтів психлікарні Олики – ще одна смерть від ускладнень коронавірусу
Сьогодні, 14:04
У лучанки видурили майже 40 тисяч гривень, запропонувавши обміняти гроші на купюри нового зразка
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Масштабна пожежа у Рожищі: гуртожиток, що згорів ущент, почали відбудовувати. ФОТО Масштабна пожежа у Рожищі: гуртожиток, що згорів ущент, почали відбудовувати. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Двоє воїнів-добровольців з Волині отримають матеріальну допомогу Двоє воїнів-добровольців з Волині отримають матеріальну допомогу
02 червень, 20:27
У Рожищі закинуту територію перетворили на мототрасу. ФОТО. ВІДЕО У Рожищі закинуту територію перетворили на мототрасу. ФОТО. ВІДЕО
01 червень, 17:04
Пожежа у Рожищі: благодійники допоможуть відбудувати згорілий будинок. ФОТО Пожежа у Рожищі: благодійники допоможуть відбудувати згорілий будинок. ФОТО
30 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковельському МТМО – два нові випади коронавірусу
Сьогодні, 15:00
 0
У Ковелі та Ківерцівському районі поки не послаблюватимуть карантин
Сьогодні, 14:42
 0
Волинський осередок партії «Слуга Народу» очолив Валерій Стернійчук
Сьогодні, 14:35
 0
Спроба самогубства чоловіка у Ковелі: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 14:27
 0
Жінка, у якої посмертно виявили коронавірус на Володимирщині, мала супутні захворювання
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8