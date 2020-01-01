Розповіли про ситуацію з коронавірусом у психлікарні в Олиці

У психіатричній лікарні в Олиці з початку епідемії зафіксували 74 випадки коронавірусної інфекції, у тому числі – 5 летальних.Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, у психіатричній лікарні триває спалах COVID-19. Хворобу виявили у 24 медичних працівників та 50 пацієнтів закладу.«Випадки зареєстровані у трьох відділеннях із восьми, котрі розміщені в одному корпусі. В іншому корпусі випадки не зареєстровані», - сказала Янко.8 пацієнтів психлікарні перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні. Інші – ізольовані у відділеннях. Трьох медичних працівників також лікують стаціонарно, інших – амбулаторно.