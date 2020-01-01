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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли про ситуацію з коронавірусом у психлікарні в Олиці

Розповіли про ситуацію з коронавірусом у психлікарні в Олиці
У психіатричній лікарні в Олиці з початку епідемії зафіксували 74 випадки коронавірусної інфекції, у тому числі – 5 летальних.

Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, у психіатричній лікарні триває спалах COVID-19. Хворобу виявили у 24 медичних працівників та 50 пацієнтів закладу.

«Випадки зареєстровані у трьох відділеннях із восьми, котрі розміщені в одному корпусі. В іншому корпусі випадки не зареєстровані», - сказала Янко.

8 пацієнтів психлікарні перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні. Інші – ізольовані у відділеннях. Трьох медичних працівників також лікують стаціонарно, інших – амбулаторно.

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Теги: психлікарня, Олика, Ківерцівський район
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