На Дніпропетровщині релігійні переконання завадили судді оприлюднити декларацію





Суддя не зміг внести декларацію в реєстр через релігійні переконання. Про це повідомляє



"Причина виправдання - він відправляв заповнені декларації в НАЗК, а ті їх не оприлюднили", - уточнила спікер ВАКС Олеся Чемерис.



За її словами, суддя з релігійних причин відмовився отримувати електронний цифровий підпис, необхідний для внесення е-декларації в реєстр.



За даними видання, виправданий екс-суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Олександр Баранник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області невинним за статтею Декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК).Суддя не зміг внести декларацію в реєстр через релігійні переконання. Про це повідомляє Кореспондент , почилаючись на ВАКС."Причина виправдання - він відправляв заповнені декларації в НАЗК, а ті їх не оприлюднили", - уточнила спікер ВАКСЗа її словами, суддя з релігійних причин відмовився отримувати електронний цифровий підпис, необхідний для внесення е-декларації в реєстр.За даними видання, виправданий екс-суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Олександр Баранник.

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