На Дніпропетровщині релігійні переконання завадили судді оприлюднити декларацію
Сьогодні, 04:17
Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області невинним за статтею Декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК).
Суддя не зміг внести декларацію в реєстр через релігійні переконання. Про це повідомляє Кореспондент, почилаючись на ВАКС.
"Причина виправдання - він відправляв заповнені декларації в НАЗК, а ті їх не оприлюднили", - уточнила спікер ВАКС Олеся Чемерис.
За її словами, суддя з релігійних причин відмовився отримувати електронний цифровий підпис, необхідний для внесення е-декларації в реєстр.
За даними видання, виправданий екс-суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Олександр Баранник.
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Суддя не зміг внести декларацію в реєстр через релігійні переконання. Про це повідомляє Кореспондент, почилаючись на ВАКС.
"Причина виправдання - він відправляв заповнені декларації в НАЗК, а ті їх не оприлюднили", - уточнила спікер ВАКС Олеся Чемерис.
За її словами, суддя з релігійних причин відмовився отримувати електронний цифровий підпис, необхідний для внесення е-декларації в реєстр.
За даними видання, виправданий екс-суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Олександр Баранник.
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