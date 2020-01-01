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На Дніпропетровщині релігійні переконання завадили судді оприлюднити декларацію

На Дніпропетровщині релігійні переконання завадили судді оприлюднити декларацію
Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області невинним за статтею Декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК).

Суддя не зміг внести декларацію в реєстр через релігійні переконання. Про це повідомляє Кореспондент, почилаючись на ВАКС.

"Причина виправдання - він відправляв заповнені декларації в НАЗК, а ті їх не оприлюднили", - уточнила спікер ВАКС Олеся Чемерис.

За її словами, суддя з релігійних причин відмовився отримувати електронний цифровий підпис, необхідний для внесення е-декларації в реєстр.

За даними видання, виправданий екс-суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Олександр Баранник.

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Теги: Дніпропетровщина, декларація
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