У будинку волинянина під час обшуку вилучили нелегальну зброю та боєприпаси
Сьогодні, 13:05
У Ратнівському районі поліція вилучила незареєстровані рушниці та боєприпаси.
Про це повідомляє ГУНП у Волинькій області.
Учора, 3 червня, під час проведення санкціонованого обшуку у домогосподарстві 48-річного жителя району, співробітники поліції виявили дві незареєстровані мисливські рушниці, 13 набоїв, близько 200 г. пороху та наземний сигнальний патрон. Зброю та боєприпаси чоловік зберігав у підсобному приміщенні за місцем проживання.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинькій області.
Учора, 3 червня, під час проведення санкціонованого обшуку у домогосподарстві 48-річного жителя району, співробітники поліції виявили дві незареєстровані мисливські рушниці, 13 набоїв, близько 200 г. пороху та наземний сигнальний патрон. Зброю та боєприпаси чоловік зберігав у підсобному приміщенні за місцем проживання.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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