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У будинку волинянина під час обшуку вилучили нелегальну зброю та боєприпаси

У будинку волинянина під час обшуку вилучили нелегальну зброю та боєприпаси
У Ратнівському районі поліція вилучила незареєстровані рушниці та боєприпаси.

Про це повідомляє ГУНП у Волинькій області.

Учора, 3 червня, під час проведення санкціонованого обшуку у домогосподарстві 48-річного жителя району, співробітники поліції виявили дві незареєстровані мисливські рушниці, 13 набоїв, близько 200 г. пороху та наземний сигнальний патрон. Зброю та боєприпаси чоловік зберігав у підсобному приміщенні за місцем проживання.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.

Усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.


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Теги: поліція, зброя, Ратнівський район
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