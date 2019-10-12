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Олександра Ткаченка призначили новим міністром культури

Олександра Ткаченка призначили новим міністром культури
Верховна Рада призначила депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

За відповідне рішення проголосували 263 депутати, - пише УНІАН.

Відомо, що фіракція "Слуга народу" на засіданні 1 червня підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра. 3 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про надходження до парламенту подань від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля по кадрових рішень у Кабінеті міністрів.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати кандидатуру Ткаченка.


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Теги: ОлександрТкаченк, міністр
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Коментарі 3
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Х... чечная! Это министерство культуры!
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Всё никак.. https://m.youtube.com/watch?v=631iLRebdIY
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Всё никак.. https://m.youtube.com/watch?v=631iLRebdIY
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