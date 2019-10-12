Олександра Ткаченка призначили новим міністром культури
Сьогодні, 12:23
Верховна Рада призначила депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.
За відповідне рішення проголосували 263 депутати, - пише УНІАН.
Відомо, що фіракція "Слуга народу" на засіданні 1 червня підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра. 3 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про надходження до парламенту подань від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля по кадрових рішень у Кабінеті міністрів.
Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати кандидатуру Ткаченка.
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За відповідне рішення проголосували 263 депутати, - пише УНІАН.
Відомо, що фіракція "Слуга народу" на засіданні 1 червня підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра. 3 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про надходження до парламенту подань від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля по кадрових рішень у Кабінеті міністрів.
Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати кандидатуру Ткаченка.
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Коментарі 3
Х... чечная! Это министерство культуры!
Всё никак.. https://m.youtube.com/watch?v=631iLRebdIY
Всё никак.. https://m.youtube.com/watch?v=631iLRebdIY
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