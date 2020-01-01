Власницю «Луцьккондитера» розшукують за шахрайство і «відмивання» майна

Польську Тетяну Миколаївну, 08 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва.



Про це повідомляє сектор комунікації



Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Власниця «Луцьккондитера» скоїла потрійну аварію в Києві, тікаючи від поліції. ФОТО



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102». Конфіденційність гарантується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують громадянку, 08 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів:або. Конфіденційність гарантується.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію