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Власницю «Луцьккондитера» розшукують за шахрайство і «відмивання» майна

Власницю «Луцьккондитера» розшукують за шахрайство і «відмивання» майна
Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Польську Тетяну Миколаївну, 08 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102». Конфіденційність гарантується.


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Теги: Польська, луцьккондитер, шахрайстро, розшук, майно
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Коментарі 2
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Якби сильно захотіли розшукати та треба було терміново знайти, то знайшли би зразу живу чи мертву, і доставили у кайданах до поліції. Просто її ніхто не розшукує, а перекладають розшукову справу у МВС з одного столу на інший. Я знаю як це робиться, бо працював в цій системі.
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Так її вже арештовували!!! Куди вона знову поділася і хто її відпустив???
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