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На Волині на хабарі викрили прикордонника. ФОТО

На Волині на хабарі викрили прикордонника. ФОТО
На хабарі затримали дільничного інспектора прикордонної служби «Піща» Луцького прикордонного загону.

Слідство встановило, що прикордонник двічі впродовж червня 2020 року отримував неправомірну вигоду (60 доларів США та 6300 грн) від громадянина за сприяння у переміщенні через державний кордон України цигарок поза митними пунктами пропуску.

Так, сьогодні, 4 червня, під час одержання другого траншу його і затримали.

Наразі встановлюють також причетність до вчинення злочину інших посадових осіб прикордонного загону. Проводять невідкладні слідчі дії, по завершенню яких вирішуватимуть питання про повідомлення затриманому про підозру у одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України) та про обрання йому запобіжного заходу.

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Теги: хабар, прикордонник
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