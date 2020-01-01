На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму
Сьогодні, 15:14
У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Городок Маневицького деканату відсвяткували 20-річчя від дня освячення церкви.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
З нагоди ювілею відправу очолив декан протоієрей Андрій Закидальський. Із ним служили любешівський благочинний протоієрей Юрій Устимчук, настоятель громади священник Федір Устимчук, інше місцеве духовенство.
Як розповів о. Федір, церкву звели за рік: 1999-му відбулося закладання першого каменя, а вже у 2000-му – освячення новобудови. До того в селі було два храми: Святителя Миколая та Різдва Богородиці. Проте з часом вони зазнали руйнування.
У лютому 2019 року парафія вийшла зі складу Московського патріархату і звернулася в Управління єпархії ПЦУ з проханням змінити юрисдикцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
З нагоди ювілею відправу очолив декан протоієрей Андрій Закидальський. Із ним служили любешівський благочинний протоієрей Юрій Устимчук, настоятель громади священник Федір Устимчук, інше місцеве духовенство.
Як розповів о. Федір, церкву звели за рік: 1999-му відбулося закладання першого каменя, а вже у 2000-му – освячення новобудови. До того в селі було два храми: Святителя Миколая та Різдва Богородиці. Проте з часом вони зазнали руйнування.
У лютому 2019 року парафія вийшла зі складу Московського патріархату і звернулася в Управління єпархії ПЦУ з проханням змінити юрисдикцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму
Сьогодні, 15:14
«Живі манекени» та учні у піжамах: волинянка, яка навчалася в США, розповіла про шкільне життя. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку
Сьогодні, 14:40