На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Городок Маневицького деканату відсвяткували 20-річчя від дня освячення церкви.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.З нагоди ювілею відправу очолив декан протоієрейІз ним служили любешівський благочинний протоієрей, настоятель громади священник, інше місцеве духовенство.Як розповів о. Федір, церкву звели за рік: 1999-му відбулося закладання першого каменя, а вже у 2000-му – освячення новобудови. До того в селі було два храми: Святителя Миколая та Різдва Богородиці. Проте з часом вони зазнали руйнування.У лютому 2019 року парафія вийшла зі складу Московського патріархату і звернулася в Управління єпархії ПЦУ з проханням змінити юрисдикцію.