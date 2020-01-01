вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму

На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму
У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Городок Маневицького деканату відсвяткували 20-річчя від дня освячення церкви.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

З нагоди ювілею відправу очолив декан протоієрей Андрій Закидальський. Із ним служили любешівський благочинний протоієрей Юрій Устимчук, настоятель громади священник Федір Устимчук, інше місцеве духовенство.

Як розповів о. Федір, церкву звели за рік: 1999-му відбулося закладання першого каменя, а вже у 2000-му – освячення новобудови. До того в селі було два храми: Святителя Миколая та Різдва Богородиці. Проте з часом вони зазнали руйнування.

У лютому 2019 року парафія вийшла зі складу Московського патріархату і звернулася в Управління єпархії ПЦУ з проханням змінити юрисдикцію.
На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маневиччина, ювілей храму
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму
Сьогодні, 15:14
На Волині у недобросовісного орендаря відібрали землю, вартість якої – 102 мільйони
Сьогодні, 15:11
«Живі манекени» та учні у піжамах: волинянка, яка навчалася в США, розповіла про шкільне життя. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку
Сьогодні, 14:40
Головний «водник» Волині розповів, як вирощування лохини впливає на Світязь
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
На Волині розшукали 11-річну дитину, яка втекла з дому На Волині розшукали 11-річну дитину, яка втекла з дому
21 травень, 11:54
Зв'язали скотчем руки та ноги: судили трьох волинян, які побили та пограбували пенсіонера Зв'язали скотчем руки та ноги: судили трьох волинян, які побили та пограбували пенсіонера
18 травень, 18:39
Як волинські громади використовують «лісові» гроші Як волинські громади використовують «лісові» гроші
04 травень, 22:19
Померла від коронавірусу жінка з Маневиччини – пацієнтка психіатричної лікарні Померла від коронавірусу жінка з Маневиччини – пацієнтка психіатричної лікарні
04 травень, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму
Сьогодні, 15:14
 0
На Волині у недобросовісного орендаря відібрали землю, вартість якої – 102 мільйони
Сьогодні, 15:11
 0
«Живі манекени» та учні у піжамах: волинянка, яка навчалася в США, розповіла про шкільне життя. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку
Сьогодні, 14:40
 0
Головний «водник» Волині розповів, як вирощування лохини впливає на Світязь
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8