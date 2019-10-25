вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО

У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
В історичному музеї Нововолинська відкрилась виставка випускних робіт учнів дитячої школи мистецтв під назвою «Мистецтво буде жити серед нас».

Про це пише БУГ.

Стіни виставкового залу музею прикрасили 29 дитячих випускних робіт. Різні за тематикою та жанром, способом виконання та техніками, але однакові за силою мистецтва.

Свої знання та вміння випускникам передали кращі наставники: Навроцька Алла Леонідівна, Стрижачук Лідія Іванівна, Киця Олена Миколаївна. Вони вклали у кожного учня чи ученицю частинку свого серця. Допомагали знайти своє місце в житті, скерувати на правильний шлях.

“Хай же майбутнє кожного випускника буде сповнене радістю, щастям, творчою працею. Звичайно, досягти цього буде нелегко, адже від сьогодні кожен піде своїм власною дорогою, не озираючись та не чекаючи підказок…Щасливої творчої самостійної дороги!”,- йдеться у пості.

Як повідомила директорка музею Ірина Костюк, виставка функціонуватиме до середини липня з 9:00 до 18:00, крім вихідних. Під час відвідин музею необхідно пам’ятати про дотримання карантинних вимог, написали на офіційному сайті міста.

У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, музей, виставка, школа мистецтв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 00:31
5 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Примусове об’єднання громад: волиняни знову протестували під ОДА
04 червень, 23:30
У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО
04 червень, 22:43
Схожі новини
У музеї Нововолинська відкрили виставку оригінальних робіт талановитих дітей. ФОТО У музеї Нововолинська відкрили виставку оригінальних робіт талановитих дітей. ФОТО
04 червень, 01:16
У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО
30 квітень, 22:59
На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО
25 жовтень, 2019, 22:40
Навчання у нововолинській школі мистецтв для іногородніх дітей хочуть зробити платним Навчання у нововолинській школі мистецтв для іногородніх дітей хочуть зробити платним
10 вересень, 2019, 23:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО
Сьогодні, 01:16
 0
Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 00:31
 0
5 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Примусове об’єднання громад: волиняни знову протестували під ОДА
04 червень, 23:30
 0
У місті на Волині легковик збив дівчину на пішохідному переході. ФОТО
04 червень, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8