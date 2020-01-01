У «ПортCity» – літні знижки на парфуми та косметику*
Сьогодні, 11:40
У магазинах та салонах, що працюють на території ТРЦ "ПортCity", діють літні знижки на парфуми та декоративну косметику.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Літо пора легкості та неординарності! Довершіть свій неповторний образ якісною косметикою та вишуканими парфумами", - йдеться у повідомленні.
⠀
1-й поверх
- Brocard: -40% на всю декоративну косметику, діє до 30.06
- Victoria's Secret: акційні спреї і лосьйони по 310грн. (звичайна ціна 380грн), діє до 28.06
- Mr.Scrubber: отримай в подарунок антиперспирант при купівлі будь-якого товару, діє до наявності подарунків.
- Paese: -50% на вибрані позиції, діє до 30.06
⠀
2-й поверх
- Watsons: до -40% на шампунь та інші засобі догляду за волоссям
⠀
3-й поверх
- Рефан: -10% при купівлі 50мл і більше парфумів отримуй знижку -10% і тестер в подарунок, діє до 30.06
- Hair life: -20% на продукцію IDhair та -10% на продукцію Lakme, діє до 12.06
- VitaPro: -5% на все при купівлі на суму більше 500 грн., діє до 10.06
- Brow Вar: -10% на комплекс послуг (фарбування вій+фарбування брів+ламінування), діє до 30.06
⠀
Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського, 1.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Літо пора легкості та неординарності! Довершіть свій неповторний образ якісною косметикою та вишуканими парфумами", - йдеться у повідомленні.
⠀
1-й поверх
- Brocard: -40% на всю декоративну косметику, діє до 30.06
- Victoria's Secret: акційні спреї і лосьйони по 310грн. (звичайна ціна 380грн), діє до 28.06
- Mr.Scrubber: отримай в подарунок антиперспирант при купівлі будь-якого товару, діє до наявності подарунків.
- Paese: -50% на вибрані позиції, діє до 30.06
⠀
2-й поверх
- Watsons: до -40% на шампунь та інші засобі догляду за волоссям
⠀
3-й поверх
- Рефан: -10% при купівлі 50мл і більше парфумів отримуй знижку -10% і тестер в подарунок, діє до 30.06
- Hair life: -20% на продукцію IDhair та -10% на продукцію Lakme, діє до 12.06
- VitaPro: -5% на все при купівлі на суму більше 500 грн., діє до 10.06
- Brow Вar: -10% на комплекс послуг (фарбування вій+фарбування брів+ламінування), діє до 30.06
⠀
Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського, 1.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковельському районі восени відкриють нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У «ПортCity» – літні знижки на парфуми та косметику*
Сьогодні, 11:40
80% людей повернуться до роботи, – інвестиційний банкір про ситуацію із безробіттям в Україні
Сьогодні, 11:32
У Рівному вогнеборці врятували двох дітей під час пожежі в багатоквартирному будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25