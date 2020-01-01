У «ПортCity» – літні знижки на парфуми та косметику*

У магазинах та салонах, що працюють на території ТРЦ "ПортCity", діють літні знижки на парфуми та декоративну косметику.Про це повідомляє адміністрація закладу."Літо пора легкості та неординарності! Довершіть свій неповторний образ якісною косметикою та вишуканими парфумами", - йдеться у повідомленні.- Brocard: -40% на всю декоративну косметику, діє до 30.06- Victoria's Secret: акційні спреї і лосьйони по 310грн. (звичайна ціна 380грн), діє до 28.06- Mr.Scrubber: отримай в подарунок антиперспирант при купівлі будь-якого товару, діє до наявності подарунків.- Paese: -50% на вибрані позиції, діє до 30.06- Watsons: до -40% на шампунь та інші засобі догляду за волоссям- Рефан: -10% при купівлі 50мл і більше парфумів отримуй знижку -10% і тестер в подарунок, діє до 30.06- Hair life: -20% на продукцію IDhair та -10% на продукцію Lakme, діє до 12.06- VitaPro: -5% на все при купівлі на суму більше 500 грн., діє до 10.06- Brow Вar: -10% на комплекс послуг (фарбування вій+фарбування брів+ламінування), діє до 30.06Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського, 1.