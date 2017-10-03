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Взяли під варту «наркоділка», який у Луцьку збував психотропи

Взяли під варту «наркоділка», який у Луцьку збував психотропи
Лучанина, якого підозрюють у збуті психотропів у великих розмірах, взяли під варту.

Нагадаємо, що 4 червня у Луцьку затримали 40-річного чоловіка під час збуту ним громадянину особливо небезпечної психотропної речовини PVP, - інформує прокуратура Волинської області.

Під час обшуку в оселі та гаражі чоловіка правоохоронці вилучили гроші, зароблені наркопромислом, а також 21 згорток з психотропами, підготовленими до збуту. Раніше у нього уже вилучали 23 таких згортки.

У кримінальному провадженні призначили низку експертиз. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені у великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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Теги: лучанин, наркотики, суд
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