«Знайдемо вихід», - головна освітянка Волині розповіла про карантинне закінчення навчального року





Про це головна освітянка області Людмила Плахотна розповіла 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - повідомляє



Модератор заходу співзасновник Руху, політолог, кандидат наук з державного управління Михайло Наход насамперед поцікавився, як карантин вплинув на освіту у Волинській області та як буде відновлюватися освітня сфера після карантину.



Так, начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Людмила Плахотна зауважила, що за час карантину, освітяни разом із учнями почали активно освоювати новітні технології, які будуть застосовувати під час навчання і надалі.



«Щодо важких і проблемних питань, то ми ще не здали ДПА. 4 і 9 класи звільнені від такої атестації, а от 11 клас звільнити не можна. Отож ЗНО залишається актуальним. Я знаю, що обласна комісія прийняла рішення про посилення карантинних заходів, й думаю, що є під загрозою пробне ЗНО, яке мало б відбутися 15-17 червня. Але якщо тільки пробне, то це ще нестрашно, його можна провести і онлайн. А от основна і додаткова сесії, які будуть пізніше, то, звичайно, їх відміна може зірвати і вступну кампанію», – зауважила головна освітянка області.



Також вона розповіла й про проблему, яка стосується випускників професійних закладів.



«Наші випускники професійних закладів завершують навчання теоретичними іспитами і практичними – вони проходять виробничу практику. 29 травня було прийняте рішення про дозвіл приступити до виробничої практики, а сьогодні відмінили це. Відповідно, ми можемо не завершити навчальний рік у цих закладах до 1 липня. А стипендія для випускників і всі кошти, передбачені для харчування пільгових категорій і все, що передбачено для випускників – це кошти обласного і міського бюджетів. І якщо ми 1 липня не видамо дипломи, то повинні їм передбачити стипендію на липень. Тільки для обласного бюджету це коштує понад 1 мільйон гривень. Тому загрози є. Але я сподіваюся, що ми знайдемо вихід. Освітяни, як і всі українці, із кожної критичної ситуації знаходять вихід», – оптимістично підсумувала Людмила Плахотна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сфера освіти зазнала потрясінь під час карантину, однак це сприяло активній роботі як учнів, так і вчителів.Про це головна освітянка області Людмила Плахотна розповіла 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, - повідомляє ІА Конкурент. Модератор заходу співзасновник Руху, політолог, кандидат наук з державного управліннянасамперед поцікавився, як карантин вплинув на освіту у Волинській області та як буде відновлюватися освітня сфера після карантину.Так, начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Людмила Плахотна зауважила, що за час карантину, освітяни разом із учнями почали активно освоювати новітні технології, які будуть застосовувати під час навчання і надалі.«Щодо важких і проблемних питань, то ми ще не здали ДПА. 4 і 9 класи звільнені від такої атестації, а от 11 клас звільнити не можна. Отож ЗНО залишається актуальним. Я знаю, що обласна комісія прийняла рішення про посилення карантинних заходів, й думаю, що є під загрозою пробне ЗНО, яке мало б відбутися 15-17 червня. Але якщо тільки пробне, то це ще нестрашно, його можна провести і онлайн. А от основна і додаткова сесії, які будуть пізніше, то, звичайно, їх відміна може зірвати і вступну кампанію», – зауважила головна освітянка області.Також вона розповіла й про проблему, яка стосується випускників професійних закладів.«Наші випускники професійних закладів завершують навчання теоретичними іспитами і практичними – вони проходять виробничу практику. 29 травня було прийняте рішення про дозвіл приступити до виробничої практики, а сьогодні відмінили це. Відповідно, ми можемо не завершити навчальний рік у цих закладах до 1 липня. А стипендія для випускників і всі кошти, передбачені для харчування пільгових категорій і все, що передбачено для випускників – це кошти обласного і міського бюджетів. І якщо ми 1 липня не видамо дипломи, то повинні їм передбачити стипендію на липень. Тільки для обласного бюджету це коштує понад 1 мільйон гривень. Тому загрози є. Але я сподіваюся, що ми знайдемо вихід. Освітяни, як і всі українці, із кожної критичної ситуації знаходять вихід», – оптимістично підсумувала Людмила Плахотна.

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