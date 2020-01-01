Волинянка стала переможницею фестивалю у США





Захід відбувся в Каліфорнії, організував його Моргін Овенс-Челлі, директор Американського музею солом'яного мистецтва, - пише



Маска птаха Христини Савюк з Володимира-Волинського відзначена як найкраща.



Кожен учасник мав сплести виріб на тему «Флора й фауна», сфотографувати його та надіслати світлину для журі. Як розповіла заслужена майстриня народної творчості України Марія Кравчук, за вимогами, у масках передбачалися отвори для очей і можливість їх одягати.



Серед 12 представлених на конкурс робіт половина — з України, п'ять із них з Волині! Найвищу оцінку отримала Христина Савюк з Володимира–Волинського.



Ще три маски надіслали учениці пані Марії, з якими вона ділилася секретами майстерності у купичівській школі Турійського району: Інна Чонка, Анна Безуглова, Людмила Стукалова. Музей планує купити особливо цікаві витвори. (На жаль, цього разу, можливо, через пандемію коронавірусу, соломкарі з інших країн пропустили дійство).



Волинська майстриня розповіла, що фестиваль відбувся уже вдруге, а гуртує митців її добрий колега Моргін Овенс–Челлі. Цей 66–річний чоловік настільки залюблений у соломкарство, що досліджує його, пише про це книги, а ще є натхненником зустрічей однодумців в Україні, Білорусі, Сербії, Угорщині, Польщі та Литві. Марія Кравчук каже, що саме у нього навчилася організовувати пленери та фестивалі, щоб більше молодих людей продовжили мистецтво плетіння з соломки.



Зараз пані Марія готує матеріал для майбутніх «хитросплетінь». Ділиться, що через мокру погоду складно висушити житнє стебло. Насамкінець розмови зауважила, що влітку особливо «щаслива на роботу», і побажала всім читачам «Газети Волинь» тепла і здоров'я цієї благодатної пори.

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