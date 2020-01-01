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У США розробили вакцину від коронавірусу

У США розробили вакцину від коронавірусу
Вчені США розробили вакцину від коронавірусу. В разі успішних випробувань ліків, 2 мільйони доз вийдуть на ринок.

Про президент США Дональд Трамп заявив на брифінгу в п'ятницю, повідомляє Укрінформ, посилаючись на CNBC.

«Відносно вакцин досягнуто величезний прогрес. Фактично ми готові діяти в тому, що стосується питань транспортування і логістики. У нас є більше ніж 2 мільйони (доз вакцини - ред.), готових до відправки, якщо вони пройдуть перевірку на безпеку », - цитує Трампа видання.

Водночас радник Білого дому з питань охорони здоров'я доктор Ентоні Фаучі, який бере участь у виробництві американських вакцин, відмовився коментувати слова президента, заявивши: «Я не чув, щоб він говорив це».

Раніше повідомлялося про існування більш ніж ста дослідних зразків вакцини проти коронавірусу, які проходять випробування. Президент США минулого місяця заявив, що американський уряд допоможе профінансувати ці дослідження з метою отримання в короткий термін ефективної і безпечної вакцини.

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Теги: коронавірус, США, вакцина
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