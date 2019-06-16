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«ПортCity» вітає волинян з Трійцею*

«ПортCity» вітає волинян з Трійцею*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» привітав лучан та усіх волинян напередодні свята Трійці.

«ТРЦ ПортCity щиро вітає усіх з чудовим святом Трійці! Бажаємо, щоб в полі вашого життя яскравими фарбами простягалися квіти щастя і зелень надій. Нехай буде невичерпним джерело натхнення і віри, нехай завжди буде привід для посмішок, нехай променями доброти і радості буде завжди наповнений ваш дім.⠀

Бережіть себе та будьте здоровими. Ваш ПортCity», – йдеться у дописі адміністрації ТРЦ.

«ПортCity» вітає волинян з Трійцею*

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Теги: «ПортCity», Трійця, привітання
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