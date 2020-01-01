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Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО

Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Ниткографіка, паперкрафт, тістопластика, пап'е-маше – це не просто набір слів, це складні техніки ручної роботи, які даються під силу не кожному.

Що не скажеш про юну майстриню з Рожища Оленку Приступу. Дівчина не тільки працює у згаданих техніках, а й виготовляє авторські ляльки за різними напрямками. З її фантазій народжуються цікаві, зворушливі, смішні чи милі образи, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Олена вже неодноразово отримувала найвищі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Та попри свій талант, щиро зізнається, найбільша заслуга її перемог – це допомога й наука талановитої наставниці Світлани Мури, керівниці народної студії декоративного «Мурчикова майстерня» Рожищенського БДТ та підтримка батьків – Інни та Андрія Приступ.


Нещодавно колекція авторських ляльок Олени викликала захоплення експертів композиційною цілісністю виробів і виборола перше місце у дистанційному online-конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Симфонія кольорів – Самоцвіти». Дівчина нагороджена Дипломом І ступеня та медаллю, а також отримала сертифікат на безкоштовну участь у наступному Міжнародному фестивалі у 2020 році.

Днями виставка авторських робіт Олени Приступи «Світ моїх мрій» розпочала свою роботу у приміщенні Рожищенської районної бібліотеки для дітей. І переглянути її можу кожен, адже виставка онлайн.

Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
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Теги: Олена Приступа, виставка, Рожище
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