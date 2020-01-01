Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО





Що не скажеш про юну майстриню з Рожища Оленку Приступу. Дівчина не тільки працює у згаданих техніках, а й виготовляє авторські ляльки за різними напрямками. З її фантазій народжуються цікаві, зворушливі, смішні чи милі образи, - йдеться на сайті



Олена вже неодноразово отримувала найвищі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Та попри свій талант, щиро зізнається, найбільша заслуга її перемог – це допомога й наука талановитої наставниці Світлани Мури, керівниці народної студії декоративного «Мурчикова майстерня» Рожищенського БДТ та підтримка батьків – Інни та Андрія Приступ.





Нещодавно колекція авторських ляльок Олени викликала захоплення експертів композиційною цілісністю виробів і виборола перше місце у дистанційному online-конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Симфонія кольорів – Самоцвіти». Дівчина нагороджена Дипломом І ступеня та медаллю, а також отримала сертифікат на безкоштовну участь у наступному Міжнародному фестивалі у 2020 році.



Днями виставка авторських робіт Олени Приступи «Світ моїх мрій» розпочала свою роботу у приміщенні Рожищенської районної бібліотеки для дітей. І переглянути її можу кожен, адже виставка онлайн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ниткографіка, паперкрафт, тістопластика, пап'е-маше – це не просто набір слів, це складні техніки ручної роботи, які даються під силу не кожному.Що не скажеш про юну майстриню з Рожища. Дівчина не тільки працює у згаданих техніках, а й виготовляє авторські ляльки за різними напрямками. З її фантазій народжуються цікаві, зворушливі, смішні чи милі образи, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради Олена вже неодноразово отримувала найвищі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Та попри свій талант, щиро зізнається, найбільша заслуга її перемог – це допомога й наука талановитої наставниці, керівниці народної студії декоративного «Мурчикова майстерня» Рожищенського БДТ та підтримка батьків –таНещодавно колекція авторських ляльок Олени викликала захоплення експертів композиційною цілісністю виробів і виборола перше місце у дистанційному online-конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Симфонія кольорів – Самоцвіти». Дівчина нагороджена Дипломом І ступеня та медаллю, а також отримала сертифікат на безкоштовну участь у наступному Міжнародному фестивалі у 2020 році.Днями виставка авторських робіт Олени Приступи «Світ моїх мрій» розпочала свою роботу у приміщенні Рожищенської районної бібліотеки для дітей. І переглянути її можу кожен, адже виставка онлайн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію