Юна майстриня з Волині презентувала персональну виставку. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 04:36
Ниткографіка, паперкрафт, тістопластика, пап'е-маше – це не просто набір слів, це складні техніки ручної роботи, які даються під силу не кожному.
Що не скажеш про юну майстриню з Рожища Оленку Приступу. Дівчина не тільки працює у згаданих техніках, а й виготовляє авторські ляльки за різними напрямками. З її фантазій народжуються цікаві, зворушливі, смішні чи милі образи, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Олена вже неодноразово отримувала найвищі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Та попри свій талант, щиро зізнається, найбільша заслуга її перемог – це допомога й наука талановитої наставниці Світлани Мури, керівниці народної студії декоративного «Мурчикова майстерня» Рожищенського БДТ та підтримка батьків – Інни та Андрія Приступ.
Нещодавно колекція авторських ляльок Олени викликала захоплення експертів композиційною цілісністю виробів і виборола перше місце у дистанційному online-конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Симфонія кольорів – Самоцвіти». Дівчина нагороджена Дипломом І ступеня та медаллю, а також отримала сертифікат на безкоштовну участь у наступному Міжнародному фестивалі у 2020 році.
Днями виставка авторських робіт Олени Приступи «Світ моїх мрій» розпочала свою роботу у приміщенні Рожищенської районної бібліотеки для дітей. І переглянути її можу кожен, адже виставка онлайн.
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Що не скажеш про юну майстриню з Рожища Оленку Приступу. Дівчина не тільки працює у згаданих техніках, а й виготовляє авторські ляльки за різними напрямками. З її фантазій народжуються цікаві, зворушливі, смішні чи милі образи, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Олена вже неодноразово отримувала найвищі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Та попри свій талант, щиро зізнається, найбільша заслуга її перемог – це допомога й наука талановитої наставниці Світлани Мури, керівниці народної студії декоративного «Мурчикова майстерня» Рожищенського БДТ та підтримка батьків – Інни та Андрія Приступ.
Нещодавно колекція авторських ляльок Олени викликала захоплення експертів композиційною цілісністю виробів і виборола перше місце у дистанційному online-конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Симфонія кольорів – Самоцвіти». Дівчина нагороджена Дипломом І ступеня та медаллю, а також отримала сертифікат на безкоштовну участь у наступному Міжнародному фестивалі у 2020 році.
Днями виставка авторських робіт Олени Приступи «Світ моїх мрій» розпочала свою роботу у приміщенні Рожищенської районної бібліотеки для дітей. І переглянути її можу кожен, адже виставка онлайн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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