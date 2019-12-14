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Волинянин заплатив 60 тисяч і залишився без трактора

Волинянин заплатив 60 тисяч і залишився без трактора
6 червня до Ковельського відділу поліції звернувся 45-річний житель Ковельського району та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки мінітрактора.

Про це інформує відділ поліції у facebook.

Чоловік сплатив майже 60 тисяч гривень за покупку, а товар так і не отримав.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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Теги: шахраї, покупки, інтернет
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