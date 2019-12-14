Волинянин заплатив 60 тисяч і залишився без трактора





Про це інформує відділ поліції у facebook.



Чоловік сплатив майже 60 тисяч гривень за покупку, а товар так і не отримав.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 червня до Ковельського відділу поліції звернувся 45-річний житель Ковельського району та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки мінітрактора.Про це інформує відділ поліції у facebook.Чоловік сплатив майже 60 тисяч гривень за покупку, а товар так і не отримав.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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