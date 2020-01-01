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Опублікували світлини втраченої архітектурної пам’ятки Ковеля

Опублікували світлини втраченої архітектурної пам’ятки Ковеля
Одна з втрачених архітектурних пам’яток Ковеля – готель «Вікторія».

У другій частині XIX століття, після прокладення залізничних колій та подальшого розвитку залізниці Ковель почав стрімко розростатися. Про це пише Ковель Медіа.

Через те, що у місті зупинялося багато мандрівників, розквіт готельного бізнесу не змусив себе довго чекати.

Будівля, яку називали готель «Вікторія», була побудована в період 1880–1890-х років за часів Російської Імперії.

Вона розміщувалася по тодішній вулиці Луцькій (сьогодні – Незалежності). Як ви можете побачити на фото, готель розташовувався неподалік сьогоднішньої поліклініки.

Опублікували світлини втраченої архітектурної пам’ятки Ковеля

Опублікували світлини втраченої архітектурної пам’ятки Ковеля

Це була триповерхова будівля: на першому поверсі розміщувалися магазини, а зверху – готель.

На одній з вивісок можна розгледіти напис «магазинъ часовъ». На сусідній будівлі видно «аптекарскій магазинъ».

На жаль, готель було знищено впродовж Другої світової війни, під час боїв 1944 року.

P.S. Перша фотографія була зроблена у 1907–1910 роках. Друга – у 1915–1918-х.

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Теги: готель, ретрофото, пам'ятка архітектури
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