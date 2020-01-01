На Волині втопився 18-річний юнак, що напідпитку вирішив покупатися вночі





Про це виданню



8 червня о 2:39 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Гуща зі сторони клубу до озера пішов купатися 18-річний хлопець, житель села Вишнів, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Товариші його у воді знайти не змогли. На виклик також прибули працівники ДСНС села Світязь, які й знайшли труп.



При зовнішньому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері в селі Гуща на Любомльщині втопився 18-річний парубок.Про це виданню Район.Любомль повідомили у Любомльському відділі поліції.8 червня о 2:39 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Гуща зі сторони клубу до озера пішов купатися 18-річний хлопець, житель села Вишнів, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Товариші його у воді знайти не змогли. На виклик також прибули працівники ДСНС села Світязь, які й знайшли труп.При зовнішньому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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