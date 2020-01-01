вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині втопився 18-річний юнак, що напідпитку вирішив покупатися вночі

На Волині втопився 18-річний юнак, що напідпитку вирішив покупатися вночі
На озері в селі Гуща на Любомльщині втопився 18-річний парубок.

Про це виданню Район.Любомль повідомили у Любомльському відділі поліції.

8 червня о 2:39 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Гуща зі сторони клубу до озера пішов купатися 18-річний хлопець, житель села Вишнів, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Товариші його у воді знайти не змогли. На виклик також прибули працівники ДСНС села Світязь, які й знайшли труп.

При зовнішньому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Гуща, Любомль, смерть, утоплення, купання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МОЗ визначилися, хто очолить Нацслужбу здоров’я України, – Степанов
Сьогодні, 13:21
На Волині втопився 18-річний юнак, що напідпитку вирішив покупатися вночі
Сьогодні, 12:50
Волинська лікарня придбала другий апарат штучної вентиляції легень
Сьогодні, 12:10
Село Рованці «захищатимуть» від підтоплень за понад 11 мільйонів
Сьогодні, 11:43
Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Волинська лікарня придбала другий апарат штучної вентиляції легень Волинська лікарня придбала другий апарат штучної вентиляції легень
Сьогодні, 12:10
Врятувати не вдалося: на Волині чоловік звів рахунки з життям Врятувати не вдалося: на Волині чоловік звів рахунки з життям
29 травень, 05:21
Поліція розшукує волинянина Андрія Шпигу через шахрайство Поліція розшукує волинянина Андрія Шпигу через шахрайство
22 травень, 09:53
Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВІДЕО Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВІДЕО
21 травень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОЗ визначилися, хто очолить Нацслужбу здоров’я України, – Степанов
Сьогодні, 13:21
 0
На Волині втопився 18-річний юнак, що напідпитку вирішив покупатися вночі
Сьогодні, 12:50
 0
Волинська лікарня придбала другий апарат штучної вентиляції легень
Сьогодні, 12:10
 0
Село Рованці «захищатимуть» від підтоплень за понад 11 мільйонів
Сьогодні, 11:43
 0
Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8