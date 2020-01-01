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Курс валют у Луцьку на 9 червня

Курс валют у Луцьку на 9 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.52, а продаж – 26.75.

Євро при купівлі становить – 29.73, продажу – 29.95.

Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.62, продаж – 6.75.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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