Курс валют у Луцьку на 9 червня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.52, а продаж – 26.75.
Євро при купівлі становить – 29.73, продажу – 29.95.
Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.62, продаж – 6.75.
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Євро при купівлі становить – 29.73, продажу – 29.95.
Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.62, продаж – 6.75.
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