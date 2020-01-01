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Волинські судові охоронці настріляли на «призи» у відкритому міні-матчі

Волинські судові охоронці настріляли на «призи» у відкритому міні-матчі
Співробітники територіального управління Служби судової охорони у Волинській області стали призерами у першому відкритому міні-матчі із практичної стрільби з пістолета.

Перший відкритий міні-матч зі стрільби з травматичного пістолету за правилами МКПС (міжнародна конференція практичної стрільби) відбувся 7 червня у передмісті Рівного. Про це йдеться на сторінці Служби судової охорони у Волинській області.

Серед призерів змагань співробітники територіального управління ССО у Волинській області: старший лейтенант Служби судової охорони Юрій Іванов, провідний спеціаліст відділу професійної підготовки та підвищення кваліфікації, який виборов ІІ місце та старший сержант Служби судової охорони, командир відділення взводу охорони Богдан Морозов, який "настріляв" на ІІІ місце.

Варто зазначити , що у кожного з переможців особливий шлях у Службу. Юрій Іванов та Богдан Морозов учасники бойових дій у АТО на Сході і у кожного з них є своя історія успіху.

Богдан Морозов – вільно володіє трьома іноземними мовами, відмінно працює у напрямку інформатики.

Юрій Іванов – працював у Тренінговому центрі Головного Управління Національної поліції у Волинській області, володар сертифікатів з напрямку практичних стрільб, особистої безпеки, інструктора з вогневої підготовки.

Обидва співробітники є діючими членами федерації МКПС (міжнародна конференція практичної стрільби).

Сьогодні вони несуть службу у ТУ ССО Волині і використовують набутий вантаж знань для розвитку та становлення Служби судової охорони.

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Теги: ССО, змагання
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