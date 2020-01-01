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Як найчастіше передається коронавірус

Як найчастіше передається коронавірус
Найчастіше передача вірусу COVID-19 відбувається через руки, тому українцям необхідно дотримуватися елементарних правил гігієни.

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, пише Кореспондент.

За словами чиновниці, сплески коронавірусу в Україні в цілому і в столиці зокрема відбуваються, серед іншого, через недотримання правил карантину.

"Ми не можемо нескінченно тримати людей в будинках, це не вихід. З іншого боку, люди повинні дотримуватися всіх карантинних вимог ... До речі, COVID-19 спровокував розмови про те, про що ніхто раніше не говорив: майже 90% захворювань передаються через руки", - зазначила Гінзбург.

Чиновниця стверджує, що медична галузь вживає всіх необхідних заходів, щоб кількість нових хворих зменшувалася. Однак "щось повинні зробити і самі громадяни".

"Тому що, якщо, наприклад, Ви взялися за десять ручок різних установ і під'їздів, а потім потерли око або під носом - Ви можете захворіти. І навіть зараз не можна, щоб сіли десять осіб і розпивали в обідню перерву каву, тому що в кожному потенційно є COVID-19", - додала директор департаменту.

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Теги: коронавірус, Україна
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Коментарі 2
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Не пишіть дурниць.Якась чиновниця КМДА дає вказівки українцям.Руки мити потрібно завжди.
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Всі такі стали експерти ))
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