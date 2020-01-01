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На Волині ліквідовують наслідки стихії: 10 сіл – досі частково без світла

На Волині ліквідовують наслідки стихії: 10 сіл – досі частково без світла
Сильні пориви вітру у середу, 10 червня спричинили відключення в електромережах Волинської області. Внаслідок шквального вітру аварійно відключилося 19 повітряних ліній електропередачі, 93 трансформаторні підстанції, залишивши без електропостачання 25 населених пунктів.

Станом на 12:00 11 червня енергетики відновили електропостачання у більшості населених пунктів, повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».

Без електроенергії частково залишаються 10 населених пунктів, частково знеструмлені 6 повітряних ліній 10 кВ, 34 трансформаторні підстанції.

Над усуненням наслідків негоди працюють 12 бригад. Залучили 45 робітників та 12 одиниць техніки. Оперативно-виїзні бригади продовжують працювати у посиленому режимі на місцях аварій, аби в найкоротші терміни повністю відновити електропостачання.

Зауважують, що найпоширенішою причиною аварій є обриви на лініях електропередачі, що стаються через повалені гілки чи дерева. У таких випадках треба суворо дотримуватися правила: не наближайтеся до обірваних проводів ближче як на 8 метрів! Навіть якщо вони не під напругою, ураження струмом все одно можливе.

Якщо ви стали свідком аварійної ситуації – обірвані проводи при падінні дерев, гілок на лінії електропередач або травмування людей – потрібно негайно повідомити у кол-центр «Волиньобленерго» 0-800-21-01-31.

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Теги: світло, негода, відключення, Волинь
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