Курс валют у Луцьку на 12 червня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.50, а продаж – 26.70.
Євро при купівлі становить – 29.80, продажу – 29.94.
Курс російського рубля: купівля – 0,29, продаж – 0,32.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.60, продаж – 6.68.
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Євро при купівлі становить – 29.80, продажу – 29.94.
Курс російського рубля: купівля – 0,29, продаж – 0,32.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.60, продаж – 6.68.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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