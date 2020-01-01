Займаються на вулиці: луцькі каратисти відновили тренування. ВІДЕО

Віктор Лавренюк. Увесь цей час спортсмени займалися вдома.



Нині каратисти відновили групові заняття, які відбуваються на спортивному майданчику 24-ї школи.



Тренер з кіокушинкай карате Віктор Лавренюк від початку і до пом'якшення карантину тренував дітей за допомогою відеозв’язку.



Через пандемію COVID-19, каже Віктор Лавренюк, участь його підопічних на Чемпіонаті Європи відтерміновується на рік.



"Ми готувалися до старту одних із таких змагань, що мали відбутися у Румунії, та цей турнір перенесли на наступний рік", - розповідає тренер.



Кіокушинкай вважається одним з найжорсткіших різновидів карате. Головне правило, якого повинні дотримуватися підопічні: застосовувати силу і прийому кіокушинкай можна лише для самозахисту або під час змагань, розповів тренер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У спортзалі луцькі каратисти не були майже три місяці. Про це Суспільному розповів тренер з карате. Увесь цей час спортсмени займалися вдома.Нині каратисти відновили групові заняття, які відбуваються на спортивному майданчику 24-ї школи.Тренер з кіокушинкай карате Віктор Лавренюк від початку і до пом'якшення карантину тренував дітей за допомогою відеозв’язку.Через пандемію COVID-19, каже Віктор Лавренюк, участь його підопічних на Чемпіонаті Європи відтерміновується на рік."Ми готувалися до старту одних із таких змагань, що мали відбутися у Румунії, та цей турнір перенесли на наступний рік", - розповідає тренер.Кіокушинкай вважається одним з найжорсткіших різновидів карате. Головне правило, якого повинні дотримуватися підопічні: застосовувати силу і прийому кіокушинкай можна лише для самозахисту або під час змагань, розповів тренер.

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