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Займаються на вулиці: луцькі каратисти відновили тренування. ВІДЕО

Займаються на вулиці: луцькі каратисти відновили тренування. ВІДЕО
У спортзалі луцькі каратисти не були майже три місяці. Про це Суспільному розповів тренер з карате Віктор Лавренюк. Увесь цей час спортсмени займалися вдома.

Нині каратисти відновили групові заняття, які відбуваються на спортивному майданчику 24-ї школи.

Тренер з кіокушинкай карате Віктор Лавренюк від початку і до пом'якшення карантину тренував дітей за допомогою відеозв’язку.

Через пандемію COVID-19, каже Віктор Лавренюк, участь його підопічних на Чемпіонаті Європи відтерміновується на рік.

"Ми готувалися до старту одних із таких змагань, що мали відбутися у Румунії, та цей турнір перенесли на наступний рік", - розповідає тренер.

Кіокушинкай вважається одним з найжорсткіших різновидів карате. Головне правило, якого повинні дотримуватися підопічні: застосовувати силу і прийому кіокушинкай можна лише для самозахисту або під час змагань, розповів тренер.


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Теги: карате, тренування, карантин, кіокушинкай
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