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У місті на Волині мотоцикліст ледь не наїхав на жінку та дівчину, які на «зебрі» переходили дорогу. ВІДЕО

У місті на Волині мотоцикліст ледь не наїхав на жінку та дівчину, які на «зебрі» переходили дорогу. ВІДЕО
У Ковелі на вулиці Володимирській мотоцикліст ледь не наїхав на жінку з дівчиною на пішохідному переході.

Інцидент трапився у суботу, 13 червня. Відео з місця інциденту опублікували у facebook-спільноті "Ковель Онлайн".

На записі з відеореєстратора видно, що автівка пригальмувала перед "зеброю", аби пропустити пішоходів. Жінка з дівчинкою дійшли до середини проїжджої частини, коли на швидкості повз них пронісся мотоцикліст.

"Що за їздуни?
вул. Володимирська.
Друзі, будьте обережні!", - підписав відео його автор.


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Теги: пішохідний перехід, мотоцикліст, Ковель
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