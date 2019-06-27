У місті на Волині мотоцикліст ледь не наїхав на жінку та дівчину, які на «зебрі» переходили дорогу. ВІДЕО

У Ковелі на вулиці Володимирській мотоцикліст ледь не наїхав на жінку з дівчиною на пішохідному переході.Інцидент трапився у суботу, 13 червня. Відео з місця інциденту опублікували у facebook-спільноті "Ковель Онлайн".На записі з відеореєстратора видно, що автівка пригальмувала перед "зеброю", аби пропустити пішоходів. Жінка з дівчинкою дійшли до середини проїжджої частини, коли на швидкості повз них пронісся мотоцикліст."Що за їздуни?вул. Володимирська.Друзі, будьте обережні!", - підписав відео його автор.