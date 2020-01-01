Відпустка-2020: Шацькі озера – у списку місць, де в Україні можна відпочити під час карантину









Найбільше озеро в Україні та оздоровлення: що таке Шацькі озера



Шацькі озера на Волині - хороша альтернатива для тих, хто не хоче проводити свою відпустку на переповнених пляжах біля моря і хоче оздоровитися. Ця озерна група є найбільшою у Європі: 37 років тому тут створили Шацький національний природний парк площею 32,5 гектара.



Усього у комплексі 24 озера, а найвідоміші з них:

Світязь;

Пісочне;

Чорне Велике;

Люцимер;

Перемут;

Соминець;

Пулемецьке.



Озеро Світязь визнане найбільшим в Україні, адже його максимальна глибина сягає 58 метрів, що учетверо більше за глибину Азовського моря. Вода ж тут дуже чиста, тому подекуди можна побачити те, що на глибині восьми метрів.



Однак варто пам’ятати, що температура озера сягає максимум 21-22ºC, тож може бути прохолодно. Берег цього озера безпечний, до глибини потрібно пройти кілька десятків метрів.



Також варто відвідати і озеро Чорне Велике. Глибина цієї водойми сягає всього шість метрів. Озеро потішить любителів порибалити: тут водяться карасі, лящі, в’юни, коропи та інші риби. Для тих, кого риболовля не приваблює, тут облаштували пірс, піщаний пляж та волейбольний майданчик.



Окрім відпочинку, на Шацьких озерах можна і оздоровитися. В озерах Світязь та Пісочному є гліцерин і срібло, які можуть сприяти швидкому загоєнню ран і додаванню шкірі ніжності, пружності та еластичності.



Місця для відпочивальників тут достатньо, адже на території парку розташувалися бази відпочинку, санаторії тощо, а на берегах облаштовані пляжі.

Для різноманіття тут можна прогулятися хвойними лісами, що розташовані навколо озер.



Як доїхати до Шацьких озер



Шацькі озера розташовані за 155 кілометрів від Луцька та за 84 кілометри від Ковеля. Щоб дістатися озер, потрібно доїхати до міста Шацьк. Так, автомобілем з Києва до Шацька потрібно буде подолати близько 530 кілометрів. Якщо машини немає, можна скористатися автостопом або орендувати автомобіль.



До Шацька можна дістатися і потягом. Щоб приїхати сюди зі столиці, доведеться зробити одну пересадку та подолати шлях, що займе близько 11 годин. Так, із Києва можна доїхати до Львова потягом "Київ-Перемишль", а тоді пересісти на потяг, що прямує до Ковеля, яких тут є декілька. З Ковеля ж потрібно буде дістатися автобусом або автостопом.



Однак варто зазначити, що через пандемію коронавірусу потяги на цих напрямках можуть не курсувати.



Де зупинитися на Шацьких озерах



Біля Шацьких озер добре розвинена інфраструктура, тож знайти номер у готелі або котеджі не є проблемою. Так, тут можна знайти дешевий номер за 350 гривень за добу, або ж поселитися у віллі із кількома спальнями та видом на сад за шість тисяч гривень за добу. У Шацьку є магазини та заклади, де можна придбати їжу.



Для тих, кому хочеться дикого відпочинку, є можливість зупинитися біля озер у наметах на кілька днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пандемія коронавірусу зруйнувала всі плани на відпустку за кордоном через закриті авіашляхи та зупинку транспорту. Однак це хороша нагода влаштувати свою відпустку-2020 в Україні і познайомитися із новими місцями. ТСН.ua розповідає про найгарніші куточки країни, де можна відпочити від тривалого карантину та напруженої роботи. На Шацьких озерах, що на Волині, можна влаштувати оздоровчий відпочинок та побачити найбільше озеро України - Світязь.Шацькі озера на Волині - хороша альтернатива для тих, хто не хоче проводити свою відпустку на переповнених пляжах біля моря і хоче оздоровитися. Ця озерна група є найбільшою у Європі: 37 років тому тут створили Шацький національний природний парк площею 32,5 гектара.Усього у комплексі 24 озера, а найвідоміші з них:Світязь;Пісочне;Чорне Велике;Люцимер;Перемут;Соминець;Пулемецьке.Озеро Світязь визнане найбільшим в Україні, адже його максимальна глибина сягає 58 метрів, що учетверо більше за глибину Азовського моря. Вода ж тут дуже чиста, тому подекуди можна побачити те, що на глибині восьми метрів.Однак варто пам’ятати, що температура озера сягає максимум 21-22ºC, тож може бути прохолодно. Берег цього озера безпечний, до глибини потрібно пройти кілька десятків метрів.Також варто відвідати і озеро Чорне Велике. Глибина цієї водойми сягає всього шість метрів. Озеро потішить любителів порибалити: тут водяться карасі, лящі, в’юни, коропи та інші риби. Для тих, кого риболовля не приваблює, тут облаштували пірс, піщаний пляж та волейбольний майданчик.Окрім відпочинку, на Шацьких озерах можна і оздоровитися. В озерах Світязь та Пісочному є гліцерин і срібло, які можуть сприяти швидкому загоєнню ран і додаванню шкірі ніжності, пружності та еластичності.Місця для відпочивальників тут достатньо, адже на території парку розташувалися бази відпочинку, санаторії тощо, а на берегах облаштовані пляжі.Для різноманіття тут можна прогулятися хвойними лісами, що розташовані навколо озер.Шацькі озера розташовані за 155 кілометрів від Луцька та за 84 кілометри від Ковеля. Щоб дістатися озер, потрібно доїхати до міста Шацьк. Так, автомобілем з Києва до Шацька потрібно буде подолати близько 530 кілометрів. Якщо машини немає, можна скористатися автостопом або орендувати автомобіль.До Шацька можна дістатися і потягом. Щоб приїхати сюди зі столиці, доведеться зробити одну пересадку та подолати шлях, що займе близько 11 годин. Так, із Києва можна доїхати до Львова потягом "Київ-Перемишль", а тоді пересісти на потяг, що прямує до Ковеля, яких тут є декілька. З Ковеля ж потрібно буде дістатися автобусом або автостопом.Однак варто зазначити, що через пандемію коронавірусу потяги на цих напрямках можуть не курсувати.Біля Шацьких озер добре розвинена інфраструктура, тож знайти номер у готелі або котеджі не є проблемою. Так, тут можна знайти дешевий номер за 350 гривень за добу, або ж поселитися у віллі із кількома спальнями та видом на сад за шість тисяч гривень за добу. У Шацьку є магазини та заклади, де можна придбати їжу.Для тих, кому хочеться дикого відпочинку, є можливість зупинитися біля озер у наметах на кілька днів.

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