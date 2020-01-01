На Волині у дику природу планують випустити понад 2 сотні диких качок. ФОТО





Про це



Зауважують, державне підприємство «Старовижівське лісове господарство» уже не перший рік займається розведенням диких качок.



Спочатку їх вирощують у вольєрних умовах, а згодом випускають у дику природу.



На сьогодні у вольєрі підприємства мешкає понад 200 голів диких качок.



Окрім того, вольєр пернатих є одним із найбільш відвідуваних місць серед жителів громади, особливо малечі, так як знаходиться на території підприємства.



"Лісівники Старовижівщини докладають максимум зусиль для збільшення поголів’я пернатих. Ведення мисливського господарства на території підприємства – це щоденна та клопітка робота людей, які причетні до цієї справи", - відзначили у пресслужбі лісівників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДП «Старовижівське ЛГ» готуються випускати з вольєра на волю понад 2 сотні диких качок.Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.Зауважують, державне підприємство «Старовижівське лісове господарство» уже не перший рік займається розведенням диких качок.Спочатку їх вирощують у вольєрних умовах, а згодом випускають у дику природу.На сьогодні у вольєрі підприємства мешкає понад 200 голів диких качок.Окрім того, вольєр пернатих є одним із найбільш відвідуваних місць серед жителів громади, особливо малечі, так як знаходиться на території підприємства."Лісівники Старовижівщини докладають максимум зусиль для збільшення поголів’я пернатих. Ведення мисливського господарства на території підприємства – це щоденна та клопітка робота людей, які причетні до цієї справи", - відзначили у пресслужбі лісівників.

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