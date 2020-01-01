На Волині затримали чоловіка, який збував наркотики
Сьогодні, 17:44
Затримали мешканця села Сереховичі Старовижівського району, який збував канабіс.
Упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували два епізоди збуту волинянином цього наркотичного засобу, - інформує прокуратура Волинської області.
Йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак прокурори подали апеляційну скаргу на ухвалу суду, домагаючись взяття його під варту.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберіганні та збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували два епізоди збуту волинянином цього наркотичного засобу, - інформує прокуратура Волинської області.
Йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак прокурори подали апеляційну скаргу на ухвалу суду, домагаючись взяття його під варту.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберіганні та збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинському місті до Дня батька запустили онлайн-флешмоб
Сьогодні, 18:18
На Волині затримали чоловіка, який збував наркотики
Сьогодні, 17:44
У Польщі групу українців обстріляли з газового пістолета
Сьогодні, 17:15