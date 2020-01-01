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На Волині затримали чоловіка, який збував наркотики

На Волині затримали чоловіка, який збував наркотики
Затримали мешканця села Сереховичі Старовижівського району, який збував канабіс.

Упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували два епізоди збуту волинянином цього наркотичного засобу, - інформує прокуратура Волинської області.

Йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.

У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак прокурори подали апеляційну скаргу на ухвалу суду, домагаючись взяття його під варту.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберіганні та збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, продаж, Волинь
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