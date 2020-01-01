На Волині затримали чоловіка, який збував наркотики

Затримали мешканця села Сереховичі Старовижівського району, який збував канабіс.Упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували два епізоди збуту волинянином цього наркотичного засобу, - інформує прокуратура Волинської області.Йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак прокурори подали апеляційну скаргу на ухвалу суду, домагаючись взяття його під варту.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберіганні та збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.