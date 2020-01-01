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У районі на Волині благодійники забезпечують їжею працівників карантинних постів. ВІДЕО

У районі на Волині благодійники забезпечують їжею працівників карантинних постів. ВІДЕО
Працівників карантинних постів у Ківерцівському районі забезпечують засобами індивідуального захисту та дворазовим харчуванням. Їжу людям доставляють місцеві підприємці.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Навколо Ківерцівської громади встановлено три карантинні пости. Ще один пост розташований на дорозі, що веде із Ківерців до села Борохів, розповів Ківерцівський міський голова Володимир Жгутов.

Щоб забезпечити працівників постів харчуванням місцеві урядники домовилися з місцевими підприємцями.

"Ми змушені іти на ці кроки, бо бюджет не безмежний. Це додаткова витратна частина, але і людей потрібно харчувати", - каже Володимир Жгутов.

Нині на посту в селі Жабка працює 6 людей. Зранку і ввечері їм підвозять страви. Нині у меню рятувальників, медиків та правоохоронців: салат, картопля і куряча гомілка.

Медпрацівниця Анна Трофімова розповіла: у неї – третє чергування на карантинному посту. Зміна триває 12 годин. Люди реагують по- різному.

"Багато адекватніших більшість шоферів. Міряємо усім температуру. Якщо є температура. Рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря.", - каже медик.

За чотири дні роботи карантинних постів у Ківерцівській об’єднаній територіальній громаді медики не виявили водіїв і пасажирів із підозрою на СOVID-19. Про це розповів Ківерцівський міський голова Володимир Жгутов.


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Теги: Ківерцівський район, карантинні пости, підприємці
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Коментарі 1
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Для чого вони там стоять?
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