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На Волині в автомобілі знайшли понад пів тонни незаконного металобрухту. ФОТО

На Волині в автомобілі знайшли понад пів тонни незаконного металобрухту. ФОТО
16 червня у селищі Локачі співробітники поліції затримали автомобіль Fiat Ducato, водій якого перевозив металобрухт без документів.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Транспортний засіб зупинили на вулиці Зеленій співробітники сектору реагування патрульної поліції. За отриманою інформацією, водій автомобіля, 31-річний житель Луцького району, міг бути причетний до незаконних оборудок з металобрухтом.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили понад 500 кг брухту, електронні ваги. Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до одного року обмеження волі.

Триває слідство.
На Волині в автомобілі знайшли понад пів тонни незаконного металобрухту. ФОТО
На Волині в автомобілі знайшли понад пів тонни незаконного металобрухту. ФОТО
На Волині в автомобілі знайшли понад пів тонни незаконного металобрухту. ФОТО



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Теги: Локачі, бус, металобрухт
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