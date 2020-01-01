На Волині в автомобілі знайшли понад пів тонни незаконного металобрухту. ФОТО





Про це



Транспортний засіб зупинили на вулиці Зеленій співробітники сектору реагування патрульної поліції. За отриманою інформацією, водій автомобіля, 31-річний житель Луцького району, міг бути причетний до незаконних оборудок з металобрухтом.



На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили понад 500 кг брухту, електронні ваги. Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до одного року обмеження волі.



Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 червня у селищі Локачі співробітники поліції затримали автомобіль Fiat Ducato, водій якого перевозив металобрухт без документів.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Транспортний засіб зупинили на вулиці Зеленій співробітники сектору реагування патрульної поліції. За отриманою інформацією, водій автомобіля, 31-річний житель Луцького району, міг бути причетний до незаконних оборудок з металобрухтом.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили понад 500 кг брухту, електронні ваги. Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до одного року обмеження волі.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію