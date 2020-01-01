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Чи балотуватиметься депутатка Алла Надточій на виборах до Луцькради

Чи балотуватиметься депутатка Алла Надточій на виборах до Луцькради
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій має намір брати участь у місцевих виборах.

Про це вона розповіла в інтерв'ю головному редактору ІА "Конкурент" Андрію Лучику.

Зі слів Алли Надточій, вона точно братиме участь у місцевих виборах як кандидат у депутати, адже люди часто говорять, що хочуть в майбутньому бачити її в Луцькраді, що їм комфортно працювати з нею.

"Я завжди говорила, що депутат – це такий місточок між громадою і владою, який розказує, що потрібно зробити в тій чи іншій частині міста. Так само чи це комунальні підприємства, чи це, можливо, якісь організації, чи це бізнес. Вони доносять точку зору громади – і тоді вже з владою вирішують проблеми, як їх можна врегулювати", – зазначила депутатка.

Щодо балотування на посаду міського голови, то Алла Надточій поки не готова відповісти. Проте зауважила, що не боїться брати на себе відповідальність.

"Але потрібно знати, хто буде поруч, яка буде йти команда і чи ти зможеш набрати достойних людей, з ким можеш йти далі по шляху. Адже це не лише просто ти один – ти маєш знайти спільну мову з тими людьми, які вже сьогодні є при владі. Через те, що неможливо прийти і поміняти всіх керівників, з якими ти маєш працювати, які мають чути проблематику і разом вирішувати, а не ставити, як то кажуть, палки в колеса по дорозі, і не казатимуть: “Бачиш? Ми знали, що тут так є, але ми тобі ніколи не підкажем, бо ми не з тобою”, – пояснила вона свою позицію.


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Теги: Алла Надточій, вибори, Луцькрада
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