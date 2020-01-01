вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті

У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті
У Луцьку ускладнюється ситуація з коронавірусною інфекцією.

Про це йшлося 18 червня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Луцьку за вчорашню добу зафіксували 10 випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один випадок летальний.

Сьогодні ж, 18 червня, до обіду виявили ще шість хворих. На жаль, дві людино померли. Збільшилась і кількість осіб з підозрою на захворювання. Якщо раніше в середньому було до 10 людей, то тепер 20-30.

“Ситуація ускладнюється. Це стосується не лише нашого міста та області, але й частини інших областей України, де ця хвороба вийшла з-під контролю через нехтування необхідними заходами безпеки, яких повинні дотримуватися люди. Шкода, що ми стали безпечними. Треба постійно наголошувати, що у закритих приміщеннях, транспорті, на ринках, в магазинах чи офісах треба носити маску, а також дотримуватися соціальної дистанції та дезинфікувати руки. Сьогодні на нас покладаються набагато складніші, відповідальніші та серйозніші завдання, ніж це було раніше. Потрібно доводити інформацію людям про небезпеку і про кожен випадок захворюваності та смертності. Ми повинні посилити інформаційну та контролюючу складові в нашій діяльності”, - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку померли двоє чоловіків, що хворіли на COVID-19
Сьогодні, 17:10
«Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
Сьогодні, 17:03
У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті
Сьогодні, 16:57
На Закарпатті малюку дали ім'я Зеленський
Сьогодні, 16:25
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
У Луцьку померли двоє чоловіків, що хворіли на COVID-19 У Луцьку померли двоє чоловіків, що хворіли на COVID-19
Сьогодні, 17:10
Померла від ускладнень коронавірусу лучанка – 81-річна жінка Померла від ускладнень коронавірусу лучанка – 81-річна жінка
Сьогодні, 14:16
Пенсіонери та безробітні: у Луцьку за добу – 20 нових хворих на коронавірус Пенсіонери та безробітні: у Луцьку за добу – 20 нових хворих на коронавірус
16 червень, 10:27
На Волині COVID-19 виявляють у працівників магазинів та ринків На Волині COVID-19 виявляють у працівників магазинів та ринків
12 червень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли і де поховають загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 17:17
 0
У Луцьку померли двоє чоловіків, що хворіли на COVID-19
Сьогодні, 17:10
 0
«Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
Сьогодні, 17:03
 0
У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті
Сьогодні, 16:57
 0
На Закарпатті малюку дали ім'я Зеленський
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8