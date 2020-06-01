На Волині хочуть закрити виховну колонію для неповнолітніх





Як зазначають у міністерстві юстиції, процес оптимізації діючої системи установ виконання покарань розпочато з прийняттям у 2017 році постанови Уряду України № 396 «Про порядок оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань», пише



Попередня практика застосування цього інструменту призвела до появи 27 оптимізованих установ, 2 з яких знайшли «нове життя» в системі Міністерства оборони України. Решта – повільно, але впевнено «помирали».



Цього року міністерство вирішило завершити процес їхньої консервації і приєднали ці, вже не кримінально-виконавчі установи, а майнові комплекси до найближчих установ виконання покарань або СІЗО з метою подальшого вирішення питання щодо їхнього застосування. Таким чином, вже законсервовані установи зникнуть з «карти» кримінально-виконавчої системи і юридично будуть частинами інших, діючих закладів.



Міністр юстиції України підтримав необхідність закриття ще дев’яти установ виконання покарань, а також розпродажу в перспективі майнових комплексів для покращення матеріального та фінансового стану інших установ системи.



Ця новина для суспільства є маркером, що в нашій країні існує надлишок закладів несвободи Міністерства юстиції, а їх ефективність є сумнівною, – йдеться у дописі міністерства у Фейсбуці.



Ось загальні фінансові показники, які досить яскраво відображають реальний стан використання бюджетних коштів в системі. Протягом 2019 року видатки установ виконання покарань, що пропонуються до оптимізації, склали 259,2 млн. гривень. Якщо бути більш детальним, то це 259,2 млн. гривень, з яких понад 80% були спрямовані на оплату праці та нарахування на неї, а саме на заробітну плату та грошове забезпечення персоналу. Інша вагома стаття витрат таких установ – це витрати на комунальні послуги та енергоносії, адже, незважаючи на те, чи 15 чи 150 засуджених перебуває в установі, споживання електроенергії або теплопостачання зменшити дуже важко.



Так, для більш детального розуміння даної проблеми: окремими установами було витрачено кошти в сумі:



2 101,2 тис. грн (ДУ «Ковельська виховна колонія»),

3 072,0 тис. грн (ДУ «Чорноморська виправна колонія (№74)»,

5 422,7 тис. грн (ДУ «Жовтоводська виправна колонія (№ 26)»,

6 719,8 тис. грн (ДУ «Бучанська виправна колонія (№85)»,

7 287,5 тис. грн (ДУ «Черкаська виправна колонія (№ 62)».

Цифри вражають та, крім вище сказаного, вони характеризують ще одну вагому проблему функціонування даних установ – фізично застарілі та, подекуди, повністю зношені будівлі та споруди, які гостро потребують капітального ремонту, а окремі з них навіть перебувають в аварійному стані, зокрема дві установи мають площу житлових приміщень майже 3 000 кв.м., що перебувають в аварійному стані. Щодо інших установ, то всі мають приміщення, в яких засуджені не проживають, що зрозуміло зі стану фактичного наповнення (і їх відсоток від загального площі, що призначена для розміщення засуджених, вражає, адже в окремих установах сягає 80%), проте такі приміщення потребують витрат для підтримання їх в належному стані і, варто зазначити, чималих.



Зважаючи на це, розкриємо деякі фінансові показники однієї із установ, яка планується до консервації, для зручності, деталізуємо показники, тих прикладів, про які вже говорилось раніше. Отже, в одній із установ станом на 01.06.2020 відбуває покарання 31 особа при плановому наповненні – 253 особи, тобто лише 12%, при цьому співвідношення кількості персоналу до кількості засуджених становить 4,06. Аналогічна ситуація спостерігалась протягом всього 2019 року. Іншими словами як мінімум протягом останніх 18 місяців для утримання одного засудженого установа утримує 4-х працівників…



Ковельська влада виступає проти закриття виховної колонії. З цього приводу на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 25 червня, депутати будуть голосувати за звернення до керівників держави та уряду, окремих народних депутатів України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство юстиції України планує закрити дев’ять установ виконання покарань, в тому числі й Ковельську виховну колонію для неповнолітніх.Як зазначають у міністерстві юстиції, процес оптимізації діючої системи установ виконання покарань розпочато з прийняттям у 2017 році постанови Уряду України № 396 «Про порядок оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань», пише «Ковель Медіа» Попередня практика застосування цього інструменту призвела до появи 27 оптимізованих установ, 2 з яких знайшли «нове життя» в системі Міністерства оборони України. Решта – повільно, але впевнено «помирали».Цього року міністерство вирішило завершити процес їхньої консервації і приєднали ці, вже не кримінально-виконавчі установи, а майнові комплекси до найближчих установ виконання покарань або СІЗО з метою подальшого вирішення питання щодо їхнього застосування. Таким чином, вже законсервовані установи зникнуть з «карти» кримінально-виконавчої системи і юридично будуть частинами інших, діючих закладів.Міністр юстиції України підтримав необхідність закриття ще дев’яти установ виконання покарань, а також розпродажу в перспективі майнових комплексів для покращення матеріального та фінансового стану інших установ системи.Ця новина для суспільства є маркером, що в нашій країні існує надлишок закладів несвободи Міністерства юстиції, а їх ефективність є сумнівною, – йдеться у дописі міністерства у Фейсбуці.Ось загальні фінансові показники, які досить яскраво відображають реальний стан використання бюджетних коштів в системі. Протягом 2019 року видатки установ виконання покарань, що пропонуються до оптимізації, склали 259,2 млн. гривень. Якщо бути більш детальним, то це 259,2 млн. гривень, з яких понад 80% були спрямовані на оплату праці та нарахування на неї, а саме на заробітну плату та грошове забезпечення персоналу. Інша вагома стаття витрат таких установ – це витрати на комунальні послуги та енергоносії, адже, незважаючи на те, чи 15 чи 150 засуджених перебуває в установі, споживання електроенергії або теплопостачання зменшити дуже важко.Так, для більш детального розуміння даної проблеми: окремими установами було витрачено кошти в сумі:2 101,2 тис. грн (ДУ «Ковельська виховна колонія»),3 072,0 тис. грн (ДУ «Чорноморська виправна колонія (№74)»,5 422,7 тис. грн (ДУ «Жовтоводська виправна колонія (№ 26)»,6 719,8 тис. грн (ДУ «Бучанська виправна колонія (№85)»,7 287,5 тис. грн (ДУ «Черкаська виправна колонія (№ 62)».Цифри вражають та, крім вище сказаного, вони характеризують ще одну вагому проблему функціонування даних установ – фізично застарілі та, подекуди, повністю зношені будівлі та споруди, які гостро потребують капітального ремонту, а окремі з них навіть перебувають в аварійному стані, зокрема дві установи мають площу житлових приміщень майже 3 000 кв.м., що перебувають в аварійному стані. Щодо інших установ, то всі мають приміщення, в яких засуджені не проживають, що зрозуміло зі стану фактичного наповнення (і їх відсоток від загального площі, що призначена для розміщення засуджених, вражає, адже в окремих установах сягає 80%), проте такі приміщення потребують витрат для підтримання їх в належному стані і, варто зазначити, чималих.Зважаючи на це, розкриємо деякі фінансові показники однієї із установ, яка планується до консервації, для зручності, деталізуємо показники, тих прикладів, про які вже говорилось раніше. Отже, в одній із установ станом на 01.06.2020 відбуває покарання 31 особа при плановому наповненні – 253 особи, тобто лише 12%, при цьому співвідношення кількості персоналу до кількості засуджених становить 4,06. Аналогічна ситуація спостерігалась протягом всього 2019 року. Іншими словами як мінімум протягом останніх 18 місяців для утримання одного засудженого установа утримує 4-х працівників…Ковельська влада виступає проти закриття виховної колонії. З цього приводу на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 25 червня, депутати будуть голосувати за звернення до керівників держави та уряду, окремих народних депутатів України.

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