Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 23, Луцький район – 3, Ківерцівський район – 13, Камінь-Каширський район – 12, Ратнівський район – 4, Горохівський район - 3, Ковельський район – 1, Володимир-Волинський район – 1, Любомльський район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район - 1.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Одужала за добу 21 особа. Два випадки хвороби завершились летально (м.Луцьк).Загалом станом на 9.30 год 19 червня в області зареєстрували 1673 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 людини, на жаль, померли від ускладнень хвороби.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 341 випадок, в т.ч. 10 летальних;Луцький район – 126 випадків, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 263 випадки, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 219 випадків, в т.ч. 6 летальних;Володимир-Волинський район – 179 випадків, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 94 випадки, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 24 випадки;Камінь-Каширський район – 96 випадків, в т.ч. 6 летальних;Маневицький район – 64 випадки, в тому числі 4 летальних;Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;Ратнівський район – 44 випадки, в т.ч. 2 летальний;Горохівський район – 42 випадки;Любомльський район – 28 випадків;Любешівський район – 30 випадки;Турійський район – 28 випадків;Локачинський район – 11 випадків;Рожищенський район – 14 випадків;Шацький район – 11 випадків.За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 10916 осіб, в тому числі за останню добу – 287 осіб.