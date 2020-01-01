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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 червня
За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 63 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 23, Луцький район – 3, Ківерцівський район – 13, Камінь-Каширський район – 12, Ратнівський район – 4, Горохівський район - 3, Ковельський район – 1, Володимир-Волинський район – 1, Любомльський район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район - 1.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Одужала за добу 21 особа. Два випадки хвороби завершились летально (м.Луцьк).

Загалом станом на 9.30 год 19 червня в області зареєстрували 1673 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 людини, на жаль, померли від ускладнень хвороби.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 341 випадок, в т.ч. 10 летальних;
Луцький район – 126 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 263 випадки, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 219 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 179 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 94 випадки, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 24 випадки;
Камінь-Каширський район – 96 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Маневицький район – 64 випадки, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Ратнівський район – 44 випадки, в т.ч. 2 летальний;
Горохівський район – 42 випадки;
Любомльський район – 28 випадків;
Любешівський район – 30 випадки;
Турійський район – 28 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Рожищенський район – 14 випадків;
Шацький район – 11 випадків.
За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 10916 осіб, в тому числі за останню добу – 287 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони, дані, ОДА
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