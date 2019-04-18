У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі
Сьогодні, 17:09
У квартирі на вулиці Мазепи, 49 у Луцьку сталася пожежа.
Про це ІА Волинські Новини повідомили у ДСНС Волині.
Рятувальникам вдалося жінку дістати з квартири і передати кареті швидкої допомоги. Наразі її госпіталізувати до лікарні.
На місці працювали усі служби екстреного реагування.
Деталі – згодом.
Головне фото - ілюстративне
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Про це ІА Волинські Новини повідомили у ДСНС Волині.
Рятувальникам вдалося жінку дістати з квартири і передати кареті швидкої допомоги. Наразі її госпіталізувати до лікарні.
На місці працювали усі служби екстреного реагування.
Деталі – згодом.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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