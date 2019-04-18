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У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі

У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі
У квартирі на вулиці Мазепи, 49 у Луцьку сталася пожежа.

Про це ІА Волинські Новини повідомили у ДСНС Волині.

Рятувальникам вдалося жінку дістати з квартири і передати кареті швидкої допомоги. Наразі її госпіталізувати до лікарні.

На місці працювали усі служби екстреного реагування.

Деталі – згодом.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: пожежа, Луцьк, квартира
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