В жахливу аварію на Рівненщині, в якій загинула дитина, потрапила сім'я з Луцька





Як розповіла Світлана Карачун, дитина віком орієнтовно двох років, загинула. Обох батьків забрала "швидка". Потерпілі – це сім'я із Луцька, чоловікові 28 років, жінці – 24.



Обставини зіткнення з'ясовують слідчі. Більше інформації у поліції обіцяють повідомити пізніше.



Нагадаємо, інцидент стався у п'ятницю, 19 червня, близько 14:15 у селі Брищі Млинівського району. Лоб у лоб тут зіткнулись легковик Hyundai та вантажівка "ЗІЛ". Від удару позашляховик злетів у кювет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині сталось лобове зіткнення легковика та вантажівки. Загинула дитина, її батьки – у лікарні. Сім'я – із Волині.Як розповіла "Суспільному" спеціалістка відділу комунікації поліції області, дитина віком орієнтовно двох років, загинула. Обох батьків забрала "швидка". Потерпілі – це сім'я із Луцька, чоловікові 28 років, жінці – 24.Обставини зіткнення з'ясовують слідчі. Більше інформації у поліції обіцяють повідомити пізніше.Нагадаємо, інцидент стався у. Лоб у лоб тут зіткнулись легковик Hyundai та вантажівка "ЗІЛ". Від удару позашляховик злетів у кювет.

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