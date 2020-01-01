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В жахливу аварію на Рівненщині, в якій загинула дитина, потрапила сім'я з Луцька

В жахливу аварію на Рівненщині, в якій загинула дитина, потрапила сім'я з Луцька
На Рівненщині сталось лобове зіткнення легковика та вантажівки. Загинула дитина, її батьки – у лікарні. Сім'я – із Волині.

Як розповіла "Суспільному" спеціалістка відділу комунікації поліції області Світлана Карачун, дитина віком орієнтовно двох років, загинула. Обох батьків забрала "швидка". Потерпілі – це сім'я із Луцька, чоловікові 28 років, жінці – 24.

Обставини зіткнення з'ясовують слідчі. Більше інформації у поліції обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, інцидент стався у п'ятницю, 19 червня, близько 14:15 у селі Брищі Млинівського району. Лоб у лоб тут зіткнулись легковик Hyundai та вантажівка "ЗІЛ". Від удару позашляховик злетів у кювет.


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Теги: Рівненщина, аварія, лучани
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