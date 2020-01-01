На Волині хлопця, який косив траву на подвір'ї, вбило струмом





Трагедія сталась ввечері 18 червня. Про це



Інформацію підтвердили у Рожищенському відділенні поліції.



За словами правоохоронців, хлопець 1996 року народження косив траву на подвір'ї дідуся. Серед трави лежав оголений провід, хлопець узяв його в руку, аби відкинути. Це і стало причиною ураження струмом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Любче Рожищенського району струмом вбило хлопця.Трагедія сталась ввечері 18 червня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у Рожищенському відділенні поліції.За словами правоохоронців, хлопець 1996 року народження косив траву на подвір'ї дідуся. Серед трави лежав оголений провід, хлопець узяв його в руку, аби відкинути. Це і стало причиною ураження струмом.

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