На Волині хлопця, який косив траву на подвір'ї, вбило струмом
Сьогодні, 16:15
У селі Любче Рожищенського району струмом вбило хлопця.
Трагедія сталась ввечері 18 червня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у Рожищенському відділенні поліції.
За словами правоохоронців, хлопець 1996 року народження косив траву на подвір'ї дідуся. Серед трави лежав оголений провід, хлопець узяв його в руку, аби відкинути. Це і стало причиною ураження струмом.
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Трагедія сталась ввечері 18 червня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у Рожищенському відділенні поліції.
За словами правоохоронців, хлопець 1996 року народження косив траву на подвір'ї дідуся. Серед трави лежав оголений провід, хлопець узяв його в руку, аби відкинути. Це і стало причиною ураження струмом.
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