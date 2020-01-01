Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня

За останню добу на Волині зареєстрували 39 нових випаки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 3, Камінь-Каширський район – 8, Ратнівський район – 4, Шацький район – 4, Маневицький район – 3, Ковельський район – 3, Володимир-Волинський район – 2, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Рожищенський район – 1.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 10.00 год. 21 червня в області зареєстрували 1782 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужала 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 361 випадок, в т.ч. 10 летальних;• Луцький район – 136 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 281 випадок, в тому числі 9 летальних;• Ківерцівський район – 226 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Волидимир-Волинський район – 188 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 26 випадків;• Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Ратнівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальний;• Горохівський район – 46 випадків;• Любомльський район – 28 випадків;• Любешівський район – 31 випадок;• Турійський район – 30 випадків;• Шацький район – 16 випадків;• Рожищенський район – 15 випадків;• Локачинський район – 12 випадків.За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11186 осіб, в тому числі за останню добу – 270 осіб.