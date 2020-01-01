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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня
За останню добу на Волині зареєстрували 39 нових випаки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 3, Камінь-Каширський район – 8, Ратнівський район – 4, Шацький район – 4, Маневицький район – 3, Ковельський район – 3, Володимир-Волинський район – 2, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Рожищенський район – 1.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 10.00 год. 21 червня в області зареєстрували 1782 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужала 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 361 випадок, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 136 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 281 випадок, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 226 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 188 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 26 випадків;
• Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ратнівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальний;
• Горохівський район – 46 випадків;
• Любомльський район – 28 випадків;
• Любешівський район – 31 випадок;
• Турійський район – 30 випадків;
• Шацький район – 16 випадків;
• Рожищенський район – 15 випадків;
• Локачинський район – 12 випадків.

За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11186 осіб, в тому числі за останню добу – 270 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, райони
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