Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 червня
Сьогодні, 09:48
За останню добу на Волині зареєстрували 39 нових випаки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 3, Камінь-Каширський район – 8, Ратнівський район – 4, Шацький район – 4, Маневицький район – 3, Ковельський район – 3, Володимир-Волинський район – 2, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Рожищенський район – 1.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 10.00 год. 21 червня в області зареєстрували 1782 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужала 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 361 випадок, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 136 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 281 випадок, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 226 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 188 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 26 випадків;
• Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ратнівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальний;
• Горохівський район – 46 випадків;
• Любомльський район – 28 випадків;
• Любешівський район – 31 випадок;
• Турійський район – 30 випадків;
• Шацький район – 16 випадків;
• Рожищенський район – 15 випадків;
• Локачинський район – 12 випадків.
За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11186 осіб, в тому числі за останню добу – 270 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 10.00 год. 21 червня в області зареєстрували 1782 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужала 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 361 випадок, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 136 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 281 випадок, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 226 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 188 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 26 випадків;
• Камінь-Каширський район – 109 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Маневицький район – 66 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ратнівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальний;
• Горохівський район – 46 випадків;
• Любомльський район – 28 випадків;
• Любешівський район – 31 випадок;
• Турійський район – 30 випадків;
• Шацький район – 16 випадків;
• Рожищенський район – 15 випадків;
• Локачинський район – 12 випадків.
За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11186 осіб, в тому числі за останню добу – 270 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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