На Волині за вихідні через влучання блискавки сталося 4 пожежі





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Зокрема, 21 червня о 02:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Тристень Рожищенського району. Загорання ліквідували співробітники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Доросині о 04:05.



20 червня близько опівночі загорілася цегляна господарська будівля у селі Відють Турійського району. Горіння приборкали рятувальники з райцентру та працівники місцевих пожежних команд сіл Перевали та Луків.



На Ковельщині з цієї ж причини трапилися пожежі у дерев’яних господарських спорудах у селах Козлиничі та Черемошне. Загорання ліквідовані силами рятувальників та підрозділів місцевої пожежної охорони.



Фото ілюстративне

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