На Волині за вихідні через влучання блискавки сталося 4 пожежі
Сьогодні, 10:47
Минулими вихідними в області трапилося 4 пожежі через влучання блискавки – у Рожищенському, Турійському та Ковельському районах.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Зокрема, 21 червня о 02:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Тристень Рожищенського району. Загорання ліквідували співробітники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Доросині о 04:05.
20 червня близько опівночі загорілася цегляна господарська будівля у селі Відють Турійського району. Горіння приборкали рятувальники з райцентру та працівники місцевих пожежних команд сіл Перевали та Луків.
На Ковельщині з цієї ж причини трапилися пожежі у дерев’яних господарських спорудах у селах Козлиничі та Черемошне. Загорання ліквідовані силами рятувальників та підрозділів місцевої пожежної охорони.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Зокрема, 21 червня о 02:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Тристень Рожищенського району. Загорання ліквідували співробітники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Доросині о 04:05.
20 червня близько опівночі загорілася цегляна господарська будівля у селі Відють Турійського району. Горіння приборкали рятувальники з райцентру та працівники місцевих пожежних команд сіл Перевали та Луків.
На Ковельщині з цієї ж причини трапилися пожежі у дерев’яних господарських спорудах у селах Козлиничі та Черемошне. Загорання ліквідовані силами рятувальників та підрозділів місцевої пожежної охорони.
Фото ілюстративне
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