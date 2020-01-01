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На Волині за вихідні через влучання блискавки сталося 4 пожежі

На Волині за вихідні через влучання блискавки сталося 4 пожежі
Минулими вихідними в області трапилося 4 пожежі через влучання блискавки – у Рожищенському, Турійському та Ковельському районах.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Зокрема, 21 червня о 02:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Тристень Рожищенського району. Загорання ліквідували співробітники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Доросині о 04:05.

20 червня близько опівночі загорілася цегляна господарська будівля у селі Відють Турійського району. Горіння приборкали рятувальники з райцентру та працівники місцевих пожежних команд сіл Перевали та Луків.

На Ковельщині з цієї ж причини трапилися пожежі у дерев’яних господарських спорудах у селах Козлиничі та Черемошне. Загорання ліквідовані силами рятувальників та підрозділів місцевої пожежної охорони.

Фото ілюстративне

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Теги: блискавка, пожежа, Волинь
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