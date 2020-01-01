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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Ратнівському районі на коронавірус захворіли працівники «Волиньгазу», віряни та пенсіонери

У Ратнівському районі на коронавірус захворіли працівники «Волиньгазу», віряни та пенсіонери
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Ратнівському районі, де за добу виявили 29 хворих.

Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу на Волині виявили 70 нових випадків COVID-19.

Найбільше – у Ратнівському районі (29). Зокрема, серед захворіли – два працівники «Волиньгазу», фірми «Спільний ліс», школи, медпрацівник, працівник Держгеокадастру, непрацюючі та пенсіонери. У районі будуть посилювати карантин. Туди виїжджатиме комісія, аби максимально локалізувати місця спалахів.

«20 осіб серед захворілих – вірючі-баптисти, які по 10 людей відвідували 2 богослужіння. Ми вас просимо максимально обмежити проведення загальних богослужінь», - наголосила Щербак. За її словами, віряни проводили зібрання не в спеціально відведених місцях, а в житлових будинках у селі Річиця.

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Теги: коронавірус, Волинь, брифінг, ОДА, Ратнівський район, богослужіння
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