У Ратнівському районі на коронавірус захворіли працівники «Волиньгазу», віряни та пенсіонери

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Ратнівському районі, де за добу виявили 29 хворих.Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що за останню добу на Волині виявили 70 нових випадків COVID-19.Найбільше – у Ратнівському районі (29). Зокрема, серед захворіли – два працівники «Волиньгазу», фірми «Спільний ліс», школи, медпрацівник, працівник Держгеокадастру, непрацюючі та пенсіонери. У районі будуть посилювати карантин. Туди виїжджатиме комісія, аби максимально локалізувати місця спалахів.«20 осіб серед захворілих – вірючі-баптисти, які по 10 людей відвідували 2 богослужіння. Ми вас просимо максимально обмежити проведення загальних богослужінь», - наголосила Щербак. За її словами, віряни проводили зібрання не в спеціально відведених місцях, а в житлових будинках у селі Річиця.