За збут наркотиків волинянину «світить» до 10 років тюрми





Зазначається, що упродовж лютого-березня 2020 року правоохоронці зафіксували п’ять епізодів збуту волинянином цього наркотичного засобу двом громадянам, - інформує пресслужба прокуратури області.



Виявили й вилучили канабіс і 31 березня 2020 року під час проведення огляду місця події в приміщенні, де чоловік зберігав наркотичний засіб.



Волинянина обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, й у разі доведення вини йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Невдовзі обвинувачений постане перед судом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За незаконний збут канабісу судитимуть 31-річного уродженця Горохівського району.Зазначається, що упродовж лютого-березня 2020 року правоохоронці зафіксували п’ять епізодів збуту волинянином цього наркотичного засобу двом громадянам, - інформує пресслужба прокуратури області.Виявили й вилучили канабіс і 31 березня 2020 року під час проведення огляду місця події в приміщенні, де чоловік зберігав наркотичний засіб.Волинянина обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, й у разі доведення вини йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Невдовзі обвинувачений постане перед судом.

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