вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За збут наркотиків волинянину «світить» до 10 років тюрми

За збут наркотиків волинянину «світить» до 10 років тюрми
За незаконний збут канабісу судитимуть 31-річного уродженця Горохівського району.

Зазначається, що упродовж лютого-березня 2020 року правоохоронці зафіксували п’ять епізодів збуту волинянином цього наркотичного засобу двом громадянам, - інформує пресслужба прокуратури області.

Виявили й вилучили канабіс і 31 березня 2020 року під час проведення огляду місця події в приміщенні, де чоловік зберігав наркотичний засіб.

Волинянина обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, й у разі доведення вини йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Невдовзі обвинувачений постане перед судом.

За збут наркотиків волинянину «світить» до 10 років тюрми
За збут наркотиків волинянину «світить» до 10 років тюрми

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Волинь, збут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян закликають долучитися до відновлення храму ХVII століття
Сьогодні, 16:03
У Ківерцях небайдужі жителі навели лад на березі озера. ФОТО
Сьогодні, 15:44
За збут наркотиків волинянину «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 15:42
Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
Сьогодні, 15:30
Більшість хворих на коронавірус у Камінь-Каширському районі – християни-баптисти
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
На Волині затримали чоловіка, який збував наркотики На Волині затримали чоловіка, який збував наркотики
15 червень, 17:44
На Волині на гарячому спіймали наркоторговця. ФОТО На Волині на гарячому спіймали наркоторговця. ФОТО
10 червень, 21:46
На Волині взяли під варту наркоторговця На Волині взяли під варту наркоторговця
09 червень, 21:00
Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками
28 травень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє водіїв-порушників хотіли відкупитися від патрульних
Сьогодні, 17:01
 0
Галина Падалко кличе на розмову про сексуальну освіту
Сьогодні, 16:47
 0
У Рожищі померла інфікована коронавірусом жінка
Сьогодні, 16:41
 0
У «Волині» з'явилися троє нових гравців
Сьогодні, 16:34
 0
У Любешівському районі на коронавірус хворіють працівники РДА та поліцейські
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8