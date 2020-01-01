Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Хворостів, Тиха
2. 9:00-17:00
с. Лудин, вул. Зелена
Горохівський район
1. 9:00-17:00
М.Горохів, вул. Наливайка, Волі.
Іваничівський район
1. с.Самоволя
10:00-17:00
с.Самоволя вул.Шевченка 42-86
2. ЗТП-90 9:30-16:30 ФОП Крищук смт.Іваничі (територія колишнього асфальтного заводу)
3. Л-2 КТП-237 ФОП Олійчук, Шинок смт.Іваничі вул.Заводська 9-17, 8Березня 8-16
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Гембік Валентин Олексійович (кіоск), ФОП Пахачук Надія Іванівна (торговий павільйон), ФАП Грудки с. Грудки, вул.Лесі Українки, вул.Радянська, вул.Соборності (частково), вул.Чкалова (частково), вул.Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-390 09:00 - 17:00 Відсутні с. Сошично, вул.Смалі
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-159 09:30 - 17:00 Відсутні с. Малі Голоби, вул.Центральна
Ківерцівський район
1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00-17:00
смт. Олика - Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
Вол. обл. психлікарня № 4
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
смт. Олика
вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,
вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,
вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,
вул. Паркова, буд. 4,6,8,10
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 ----- с.Словатичі
вул. Перемоги
3. ПЛ 10 кВ Л14-08 09:00-17:00
Ковельський район
1. 9:00-17:00
РЖКП №1
ПАТ" Волиньгаз "
Нотаріус Козоріз Н.С
Ков.управління освіти вик.ком.
УВКГ
ТОВ «Ковельська міська друкарня»
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Шевченка
2. ПЛ-10кВ Л.89-01
(ТП-181, ТП-394,
ТП-242, ТП-205,
ТП-182, ТП-596,
ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,
ТП-610, ТП-239,
ТП-240, ТП-399) 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-106 9:00 – 17:00 с.Коритниця вул.Шевченка, Гагаріна, Центральна, Набережна
2. ПЛ-10 кВ Л-51-03 9:00 – 17:00 смт.Локачі: ФЕМ, бойня. смт.Локачі вул.Відродження, с.Крухиничі, с.Михайлівка, с.Павловичі, с.Війниця, с.Губин, с.Тумин, с.Мовчанів,
3. КТП-135 9:00 – 17:00 с.Семереньки: Церква, медпункт с.Семереньки вул. Центральна
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Гуртожиток №3
Пр. Дружби Народів, 8
Луцький район
1. 09:00-16:00
Артсвердловина с.Лаврів с. Лаврів вул. Польова, Садова
2. 09:00 – 17:00
с. Маяки школа, садок, п-ць Баранова Д.В.,
п-ць Явдошин А.В., п-ць Книш С.М., п-ць Мельничук Т.Я. с. Княгининок вул. Черешнева, Тополева, Лугова, Миру, Поліська, Інтернатська, Соборна, 70-140 (права сторона, парні номери від школи як їхати на Ковель та багатоквартирні будинки)
3. ПЛ-10 кВ Л-67-02 до ком.4 ЗТП-325 (КТП-381, 560) 09:00 – 17:00 ДП „ВОСГ виробн. п-во по племінній справі у иваринництві” смт. Рокині вул. Мічуріна, Польова, Талайдана, Б. Хмельницького
4. КТП-405
10:00-16:00 ФОП Драницька С.П., ФОП Коваль Л.І., С/р с. Піддубці (дитячий садок, ФАП) с. Піддубці вул. Зелена, Перемоги, 8-15, Вернигори
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЛР-60 до ЛР-68 10:0017:00 Застава, магазини, ПрАТ «Київстар», амбулаторія, аптека, школа, церква, АТС, пошта, Ветлівський старостинський округ, Ветлівське лісництво с. Невір, вул. Федорова, вул. Молодіжна,
х. Глинище
с. Ветли, вул. Молодіжна, вул. Поліська,вул. Паркова, вул. Шкільна, вул. Лісова, вул. Пісочна
2. ЗТП-98 РУ-0,4кВ 10:00-17:00 Магазини
ФОП Зімич Н.В
ФОП Горщарук І.П
Лікарня (Любешівська ЦРЛ)
Вишка мобільного зв'язку МТС. смт.Любешів
вул.Зої Космодем’янської, Незалежноті (частково), Технічна, 1-го травня,
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ, Л-1,
ЗТП-352. 10:00-17:00 Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області, Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінприміщення), ТзОв"Автор", ФОП Детюк О.О. («Ювілейний», житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (магазин промислових товарів). смт. Маневичі
вул. Наливайка 1-17.
2. ПЛ-10 кВ, Л-45-02 для ремонту МВ-10. 10:00-17:00 КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).
КТП-92,с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.
КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад, млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.
КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).
КТП-96, с. Цміни - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).
КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).
КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП, школа).
КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква.
КТП-291, с. Цміни – Церква.
КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).
КТП-326, с. Хряськ.
КТП-383, с. Цміни.
КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок (будівельний майданчик).
ЩТП-487, с. Козлиничі.
місто Нововолинськ
1. ТП-103 9:00-17:00 м-н Бусік, м-н Квадрат Нововолинськ: вул. Львівська, Гнатюка, 8-го Березня, Івасюка, Молодіжна, Раціоналізаторів.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
2. ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 9:00-17:00 с.Вітоніж (повністю) с.Вітоніж (повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.Гранична, 2-28.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.
Старовижівський район
1. КТП-150,ЩТП-288 10:00-16:00 Суд, Управління соцзахисту, моб зв'язок Київстар, підприємець: Івчик, Талашко, Маркевич, Ваврищук, Боярчук. Вул:Польова, Заводська, Пушкіна
2. КТП-3 Л-2 10:00-16:00. Вул Гоголя, Л.Українки
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-257 10:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Джерельна, Терешкова, Галана, Західна, Весняна
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-154 Л-2,3 10:00-15:30 СВК «Батьківщина», Купичівська с/р – клуб, дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв
3. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-111 до КР-229
КТП-196 10:00-16:30 Львівська залізниця - тублікарня с.м.т.Луків
4. 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК, Купичівська с/р- клуб, дит.садок, ФАП, церква, АТС, «Батьківщина»- контора тр.бригада, ферма, пилорама,насосна, бібліотека, ФОП Піндюк Г.І. –магазин, школа, столова, плшта, дільниця ветмедецини, с.Свинарин, Чорніїв
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Хворостів, Тиха
2. 9:00-17:00
с. Лудин, вул. Зелена
Горохівський район
1. 9:00-17:00
М.Горохів, вул. Наливайка, Волі.
Іваничівський район
1. с.Самоволя
10:00-17:00
с.Самоволя вул.Шевченка 42-86
2. ЗТП-90 9:30-16:30 ФОП Крищук смт.Іваничі (територія колишнього асфальтного заводу)
3. Л-2 КТП-237 ФОП Олійчук, Шинок смт.Іваничі вул.Заводська 9-17, 8Березня 8-16
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Гембік Валентин Олексійович (кіоск), ФОП Пахачук Надія Іванівна (торговий павільйон), ФАП Грудки с. Грудки, вул.Лесі Українки, вул.Радянська, вул.Соборності (частково), вул.Чкалова (частково), вул.Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-390 09:00 - 17:00 Відсутні с. Сошично, вул.Смалі
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-159 09:30 - 17:00 Відсутні с. Малі Голоби, вул.Центральна
Ківерцівський район
1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00-17:00
смт. Олика - Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
Вол. обл. психлікарня № 4
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
смт. Олика
вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,
вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,
вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,
вул. Паркова, буд. 4,6,8,10
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 ----- с.Словатичі
вул. Перемоги
3. ПЛ 10 кВ Л14-08 09:00-17:00
Ковельський район
1. 9:00-17:00
РЖКП №1
ПАТ" Волиньгаз "
Нотаріус Козоріз Н.С
Ков.управління освіти вик.ком.
УВКГ
ТОВ «Ковельська міська друкарня»
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Шевченка
2. ПЛ-10кВ Л.89-01
(ТП-181, ТП-394,
ТП-242, ТП-205,
ТП-182, ТП-596,
ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,
ТП-610, ТП-239,
ТП-240, ТП-399) 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-106 9:00 – 17:00 с.Коритниця вул.Шевченка, Гагаріна, Центральна, Набережна
2. ПЛ-10 кВ Л-51-03 9:00 – 17:00 смт.Локачі: ФЕМ, бойня. смт.Локачі вул.Відродження, с.Крухиничі, с.Михайлівка, с.Павловичі, с.Війниця, с.Губин, с.Тумин, с.Мовчанів,
3. КТП-135 9:00 – 17:00 с.Семереньки: Церква, медпункт с.Семереньки вул. Центральна
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Гуртожиток №3
Пр. Дружби Народів, 8
Луцький район
1. 09:00-16:00
Артсвердловина с.Лаврів с. Лаврів вул. Польова, Садова
2. 09:00 – 17:00
с. Маяки школа, садок, п-ць Баранова Д.В.,
п-ць Явдошин А.В., п-ць Книш С.М., п-ць Мельничук Т.Я. с. Княгининок вул. Черешнева, Тополева, Лугова, Миру, Поліська, Інтернатська, Соборна, 70-140 (права сторона, парні номери від школи як їхати на Ковель та багатоквартирні будинки)
3. ПЛ-10 кВ Л-67-02 до ком.4 ЗТП-325 (КТП-381, 560) 09:00 – 17:00 ДП „ВОСГ виробн. п-во по племінній справі у иваринництві” смт. Рокині вул. Мічуріна, Польова, Талайдана, Б. Хмельницького
4. КТП-405
10:00-16:00 ФОП Драницька С.П., ФОП Коваль Л.І., С/р с. Піддубці (дитячий садок, ФАП) с. Піддубці вул. Зелена, Перемоги, 8-15, Вернигори
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЛР-60 до ЛР-68 10:0017:00 Застава, магазини, ПрАТ «Київстар», амбулаторія, аптека, школа, церква, АТС, пошта, Ветлівський старостинський округ, Ветлівське лісництво с. Невір, вул. Федорова, вул. Молодіжна,
х. Глинище
с. Ветли, вул. Молодіжна, вул. Поліська,вул. Паркова, вул. Шкільна, вул. Лісова, вул. Пісочна
2. ЗТП-98 РУ-0,4кВ 10:00-17:00 Магазини
ФОП Зімич Н.В
ФОП Горщарук І.П
Лікарня (Любешівська ЦРЛ)
Вишка мобільного зв'язку МТС. смт.Любешів
вул.Зої Космодем’янської, Незалежноті (частково), Технічна, 1-го травня,
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ, Л-1,
ЗТП-352. 10:00-17:00 Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області, Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінприміщення), ТзОв"Автор", ФОП Детюк О.О. («Ювілейний», житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (магазин промислових товарів). смт. Маневичі
вул. Наливайка 1-17.
2. ПЛ-10 кВ, Л-45-02 для ремонту МВ-10. 10:00-17:00 КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).
КТП-92,с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.
КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад, млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.
КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).
КТП-96, с. Цміни - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).
КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).
КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП, школа).
КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква.
КТП-291, с. Цміни – Церква.
КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).
КТП-326, с. Хряськ.
КТП-383, с. Цміни.
КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок (будівельний майданчик).
ЩТП-487, с. Козлиничі.
місто Нововолинськ
1. ТП-103 9:00-17:00 м-н Бусік, м-н Квадрат Нововолинськ: вул. Львівська, Гнатюка, 8-го Березня, Івасюка, Молодіжна, Раціоналізаторів.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
2. ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 9:00-17:00 с.Вітоніж (повністю) с.Вітоніж (повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.Гранична, 2-28.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.
Старовижівський район
1. КТП-150,ЩТП-288 10:00-16:00 Суд, Управління соцзахисту, моб зв'язок Київстар, підприємець: Івчик, Талашко, Маркевич, Ваврищук, Боярчук. Вул:Польова, Заводська, Пушкіна
2. КТП-3 Л-2 10:00-16:00. Вул Гоголя, Л.Українки
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-257 10:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Джерельна, Терешкова, Галана, Західна, Весняна
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-154 Л-2,3 10:00-15:30 СВК «Батьківщина», Купичівська с/р – клуб, дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв
3. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-111 до КР-229
КТП-196 10:00-16:30 Львівська залізниця - тублікарня с.м.т.Луків
4. 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК, Купичівська с/р- клуб, дит.садок, ФАП, церква, АТС, «Батьківщина»- контора тр.бригада, ферма, пилорама,насосна, бібліотека, ФОП Піндюк Г.І. –магазин, школа, столова, плшта, дільниця ветмедецини, с.Свинарин, Чорніїв
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