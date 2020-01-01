Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00с. Хворостів, Тиха2. 9:00-17:00с. Лудин, вул. Зелена1. 9:00-17:00М.Горохів, вул. Наливайка, Волі.1. с.Самоволя10:00-17:00с.Самоволя вул.Шевченка 42-862. ЗТП-90 9:30-16:30 ФОП Крищук смт.Іваничі (територія колишнього асфальтного заводу)3. Л-2 КТП-237 ФОП Олійчук, Шинок смт.Іваничі вул.Заводська 9-17, 8Березня 8-161. 09:00 - 17:00ФОП Гембік Валентин Олексійович (кіоск), ФОП Пахачук Надія Іванівна (торговий павільйон), ФАП Грудки с. Грудки, вул.Лесі Українки, вул.Радянська, вул.Соборності (частково), вул.Чкалова (частково), вул.Шевченка2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-390 09:00 - 17:00 Відсутні с. Сошично, вул.Смалі3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-159 09:30 - 17:00 Відсутні с. Малі Голоби, вул.Центральна1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00-17:00смт. Олика - Свято-Троїцька релігійна громада УПЦВол. обл. психлікарня № 4ФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаФОП Матищук Сергій Євстафійовичсмт. Оликавул. Шевченка, буд. 6,8,10,12вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Паркова, буд. 4,6,8,10вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00 ----- с.Словатичівул. Перемоги3. ПЛ 10 кВ Л14-08 09:00-17:001. 9:00-17:00РЖКП №1ПАТ" Волиньгаз "Нотаріус Козоріз Н.СКов.управління освіти вик.ком.УВКГТОВ «Ковельська міська друкарня»ПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПТМ"Ковельтепло"м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Шевченка2. ПЛ-10кВ Л.89-01(ТП-181, ТП-394,ТП-242, ТП-205,ТП-182, ТП-596,ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,ТП-610, ТП-239,ТП-240, ТП-399) 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська радаФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.ПП "Приватбуд"Ковельське МТМОРГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське споживче товариствоФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.ФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри ЄвангельськоїСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.СТзОВ "Білинське"ФО Жалай М.В.ФО Матвійчук В.В.ФОП Колотюк П.М. с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.Білин1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-106 9:00 – 17:00 с.Коритниця вул.Шевченка, Гагаріна, Центральна, Набережна2. ПЛ-10 кВ Л-51-03 9:00 – 17:00 смт.Локачі: ФЕМ, бойня. смт.Локачі вул.Відродження, с.Крухиничі, с.Михайлівка, с.Павловичі, с.Війниця, с.Губин, с.Тумин, с.Мовчанів,3. КТП-135 9:00 – 17:00 с.Семереньки: Церква, медпункт с.Семереньки вул. Центральна1. 13:30-17:00Гуртожиток №3Пр. Дружби Народів, 81. 09:00-16:00Артсвердловина с.Лаврів с. Лаврів вул. Польова, Садова2. 09:00 – 17:00с. Маяки школа, садок, п-ць Баранова Д.В.,п-ць Явдошин А.В., п-ць Книш С.М., п-ць Мельничук Т.Я. с. Княгининок вул. Черешнева, Тополева, Лугова, Миру, Поліська, Інтернатська, Соборна, 70-140 (права сторона, парні номери від школи як їхати на Ковель та багатоквартирні будинки)3. ПЛ-10 кВ Л-67-02 до ком.4 ЗТП-325 (КТП-381, 560) 09:00 – 17:00 ДП „ВОСГ виробн. п-во по племінній справі у иваринництві” смт. Рокині вул. Мічуріна, Польова, Талайдана, Б. Хмельницького4. КТП-40510:00-16:00 ФОП Драницька С.П., ФОП Коваль Л.І., С/р с. Піддубці (дитячий садок, ФАП) с. Піддубці вул. Зелена, Перемоги, 8-15, ВернигориВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЛР-60 до ЛР-68 10:0017:00 Застава, магазини, ПрАТ «Київстар», амбулаторія, аптека, школа, церква, АТС, пошта, Ветлівський старостинський округ, Ветлівське лісництво с. Невір, вул. Федорова, вул. Молодіжна,х. Глинищес. Ветли, вул. Молодіжна, вул. Поліська,вул. Паркова, вул. Шкільна, вул. Лісова, вул. Пісочна2. ЗТП-98 РУ-0,4кВ 10:00-17:00 МагазиниФОП Зімич Н.ВФОП Горщарук І.ПЛікарня (Любешівська ЦРЛ)Вишка мобільного зв'язку МТС. смт.Любешіввул.Зої Космодем’янської, Незалежноті (частково), Технічна, 1-го травня,1. ПЛ-0,4 кВ, Л-1,ЗТП-352. 10:00-17:00 Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області, Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінприміщення), ТзОв"Автор", ФОП Детюк О.О. («Ювілейний», житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (магазин промислових товарів). смт. Маневичівул. Наливайка 1-17.2. ПЛ-10 кВ, Л-45-02 для ремонту МВ-10. 10:00-17:00 КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).КТП-92,с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад, млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).КТП-96, с. Цміни - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП, школа).КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква.КТП-291, с. Цміни – Церква.КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).КТП-326, с. Хряськ.КТП-383, с. Цміни.КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок (будівельний майданчик).ЩТП-487, с. Козлиничі.1. ТП-103 9:00-17:00 м-н Бусік, м-н Квадрат Нововолинськ: вул. Львівська, Гнатюка, 8-го Березня, Івасюка, Молодіжна, Раціоналізаторів.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-192. ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 9:00-17:00 с.Вітоніж (повністю) с.Вітоніж (повністю)3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.Гранична, 2-28.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.1. КТП-150,ЩТП-288 10:00-16:00 Суд, Управління соцзахисту, моб зв'язок Київстар, підприємець: Івчик, Талашко, Маркевич, Ваврищук, Боярчук. Вул:Польова, Заводська, Пушкіна2. КТП-3 Л-2 10:00-16:00. Вул Гоголя, Л.Українки1. ПЛ-0,4 кВКТП-257 10:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Джерельна, Терешкова, Галана, Західна, Весняна2. ПЛ-0,4 кВКТП-154 Л-2,3 10:00-15:30 СВК «Батьківщина», Купичівська с/р – клуб, дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв3. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-111 до КР-229КТП-196 10:00-16:30 Львівська залізниця - тублікарня с.м.т.Луків4. 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК, Купичівська с/р- клуб, дит.садок, ФАП, церква, АТС, «Батьківщина»- контора тр.бригада, ферма, пилорама,насосна, бібліотека, ФОП Піндюк Г.І. –магазин, школа, столова, плшта, дільниця ветмедецини, с.Свинарин, Чорніїв