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Волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий батут

Волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий батут
Мешканець Володимира-Волинського надіслав кошти шахраям за неіснуючий батут.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, пише "Княжий град".

32-річний чоловік через додаток “Приват-24” надіслав шахраю 2800 гривень двома платежами. Після надсилання передоплати, “продавець” перестав виходити на зв’язок.

Інші деталі з’ясовують у поліції. Проводиться подальша перевірка.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: батут, інтернет-шахраї, Володимир
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