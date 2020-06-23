Волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий батут
Сьогодні, 12:00
Мешканець Володимира-Волинського надіслав кошти шахраям за неіснуючий батут.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, пише "Княжий град".
32-річний чоловік через додаток “Приват-24” надіслав шахраю 2800 гривень двома платежами. Після надсилання передоплати, “продавець” перестав виходити на зв’язок.
Інші деталі з’ясовують у поліції. Проводиться подальша перевірка.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, пише "Княжий град".
32-річний чоловік через додаток “Приват-24” надіслав шахраю 2800 гривень двома платежами. Після надсилання передоплати, “продавець” перестав виходити на зв’язок.
Інші деталі з’ясовують у поліції. Проводиться подальша перевірка.
Головне фото - ілюстративне.
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