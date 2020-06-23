Волинянин перерахував гроші інтернет-шахраям за неіснуючий батут





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції,



32-річний чоловік через додаток “Приват-24” надіслав шахраю 2800 гривень двома платежами. Після надсилання передоплати, “продавець” перестав виходити на зв’язок.



Інші деталі з’ясовують у поліції. Проводиться подальша перевірка.



Головне фото - ілюстративне.

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