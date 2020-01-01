Суші-бар встановив витяжку на житловому будинку у Луцьку: мешканці бояться чадного газу, вібрації і пожежі
Сьогодні, 13:04
У Луцьку на вулиці Рівненська, 85 заклад "Katana sushi" встановив витяжну систему вентиляції на фасаді будинку і двигун від цієї системи на даху. Мешканці багатоповерхівки обурені такими діями і переконані, що адміністрація закладу не мала жодних документів і самовільно і без дозволу мешканців будинку встановила таку вентиляційну систему.
Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомив Андрій Іменицький.
За словами чоловіка, весь сморід і чадний газ буде безпосередньо потрапляти у вікна мешканців.
"Вентиляція буде витягувати чадний газ з печі для приготування піци. Так званого технічного поверху у нашому будинку немає (стеля – це плита перикриття). Усі вібрації від двигуна будуть прямо передаватися на стелі мешканців. Віконце викиду вентиляції стоїть над самими вікнами мешканців. Тобто весь сморід і чадний газ буде безпосередньо потрапляти у вікна мешканців. А шум і вібрації від двигуна унеможливлювати нормальне життя мешканців. При спробах людей обуритися від власників закладу отримували леше відповіді на кшталт: звертайтесь в суд, поліцію і т.д, нам всеодно", - пише чоловік.
Андрій Іменицький зауважує, що мешканці будинку подали колективні скарги у поліцію, ЖЕК №8, державний-архітектурний будівельний контроль, управління містобудування та архітектури. Також вони написали листа виконувачу повноважень Луцького міського голови Григорію Пустовіту. Були дзвінки і в "Волиньобленерго" та Держпродспоживслужбу.
"Жодних дозволів щодо монтажу вентиляції закладу "Katana sushi" ці інстанції не надавали. Підозрюю, що у них відсутня проектна документація на дану систему вентиляції, а також паспорт. Тобто без відповідних прорахунків та проекту дана система може шкодити не лише здоров’ю мешканців та унеможливити проживання їх як таке у власних квартирах, але й призвести до пожежі (вентиляція заведена в піч для піци, де високі температури)", - резюмує чоловік.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомив Андрій Іменицький.
За словами чоловіка, весь сморід і чадний газ буде безпосередньо потрапляти у вікна мешканців.
"Вентиляція буде витягувати чадний газ з печі для приготування піци. Так званого технічного поверху у нашому будинку немає (стеля – це плита перикриття). Усі вібрації від двигуна будуть прямо передаватися на стелі мешканців. Віконце викиду вентиляції стоїть над самими вікнами мешканців. Тобто весь сморід і чадний газ буде безпосередньо потрапляти у вікна мешканців. А шум і вібрації від двигуна унеможливлювати нормальне життя мешканців. При спробах людей обуритися від власників закладу отримували леше відповіді на кшталт: звертайтесь в суд, поліцію і т.д, нам всеодно", - пише чоловік.
Андрій Іменицький зауважує, що мешканці будинку подали колективні скарги у поліцію, ЖЕК №8, державний-архітектурний будівельний контроль, управління містобудування та архітектури. Також вони написали листа виконувачу повноважень Луцького міського голови Григорію Пустовіту. Були дзвінки і в "Волиньобленерго" та Держпродспоживслужбу.
"Жодних дозволів щодо монтажу вентиляції закладу "Katana sushi" ці інстанції не надавали. Підозрюю, що у них відсутня проектна документація на дану систему вентиляції, а також паспорт. Тобто без відповідних прорахунків та проекту дана система може шкодити не лише здоров’ю мешканців та унеможливити проживання їх як таке у власних квартирах, але й призвести до пожежі (вентиляція заведена в піч для піци, де високі температури)", - резюмує чоловік.
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