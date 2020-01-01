Грошей не дають: Волинь не отримала з держбюджету коштів на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 17:00
Станом на 23 червня Волинь не отримувала грошей з державного фонду для боротьби з коронавірусом.
Більшість масок, костюмів та ліків область купувала за кошти місцевих бюджетів та благодійників. Лише наприкінці травня держава виділила комбінезони і маски Волинській обласній клінінічній лікарні, - інформує Перший.
Так, у квітні Верховна Рада створила державний фонд боротьби з коронавірусом, в якому зібрали 65 мільярдів гривень. Як звітувався у середині травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, більша частина суми (20 мільярдів) пішла на пенсійну реформу, 6 мільярдів – на допомогу безробітним, 5 мільярдів – на закупівлі лікарням та зарплати медиків.
Як йдеться у відповіді на запит журналіста «Першого» до Волинської облдержадміністрації, станом на 23 червня Волинь не отримувала грошей на боротьбу з коронавірусом з державного бюджету. Натомість Волинська обласна клінічна лікарня наприкінці травня отримала 2 тисячі комбінезонів та 32 тисячі масок від ДП «Укрвакцина» та ДП «Укрмедпостач» відповідно.
З державного бюджету область також отримує надбавки медикам. Які саме суми отримали медзаклади, у департаменті фінансів ОДА не знають, бо ці гроші не потрапляють в місцеві бюджети. Національна служба здоров’я перераховує їх напряму лікарням.
Ситуація з виділенням державних коштів на боротьбу з коронавірусом регіонам неоднакова. Якщо у Вінниці повідомляли, що цих грошей не отримували, то, наприклад, Закарпаттю у квітні виділили 113 мільйонів гривень. Інформацію про виділення державних грошей Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областям, які найбільше постраждали від епідемії, журналістам знайти не вдалось. Натомість в цих регіонах повідомляли про виділення грошей з місцевих бюджетів та допомогу благодійників.
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Більшість масок, костюмів та ліків область купувала за кошти місцевих бюджетів та благодійників. Лише наприкінці травня держава виділила комбінезони і маски Волинській обласній клінінічній лікарні, - інформує Перший.
Так, у квітні Верховна Рада створила державний фонд боротьби з коронавірусом, в якому зібрали 65 мільярдів гривень. Як звітувався у середині травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, більша частина суми (20 мільярдів) пішла на пенсійну реформу, 6 мільярдів – на допомогу безробітним, 5 мільярдів – на закупівлі лікарням та зарплати медиків.
Як йдеться у відповіді на запит журналіста «Першого» до Волинської облдержадміністрації, станом на 23 червня Волинь не отримувала грошей на боротьбу з коронавірусом з державного бюджету. Натомість Волинська обласна клінічна лікарня наприкінці травня отримала 2 тисячі комбінезонів та 32 тисячі масок від ДП «Укрвакцина» та ДП «Укрмедпостач» відповідно.
З державного бюджету область також отримує надбавки медикам. Які саме суми отримали медзаклади, у департаменті фінансів ОДА не знають, бо ці гроші не потрапляють в місцеві бюджети. Національна служба здоров’я перераховує їх напряму лікарням.
Ситуація з виділенням державних коштів на боротьбу з коронавірусом регіонам неоднакова. Якщо у Вінниці повідомляли, що цих грошей не отримували, то, наприклад, Закарпаттю у квітні виділили 113 мільйонів гривень. Інформацію про виділення державних грошей Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областям, які найбільше постраждали від епідемії, журналістам знайти не вдалось. Натомість в цих регіонах повідомляли про виділення грошей з місцевих бюджетів та допомогу благодійників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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