На Волині п'ятьох учасників ЗНО не пустили на пункти тестування через підвищену температуру
Сьогодні, 19:30
П'ятьох учасників ЗНО не пустили на пункти тестування, бо зафіксували у них підвищену температуру тіла.
Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО області Алла Корнейко.
За її словами, ці учасники зможуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання вже під час додаткової сесії.
Загалом в області зареєструвалося понад 5 тисяч учасників на тестування з математики. Зі слів Алли Корнейко, на пункти тестування прийшли 82% зареєстрованих.
Біля пункту тестування в луцькому ліцеї №3 зібралися учасники ЗНО. У приміщення їх почали пускати о 9:50. При вході усім вимірювали температуру.
"Ми маємо оцінити температуру і візуальні прояви захворювання, оглянули дітей, підвищення температури немає, діти візуально всі здорові", - каже медичка Олена Саух.
"Дистанційне навчання не вплинуло, а навпаки додало додатковий стимул, щоб більше вчити, більше часу було, щоб підготуватися до ЗНО", - розповіла учасниця тестування Софія Глушко.
Тести з математики учасники складали в 16 аудиторіях по 15 людей.
"Навчальний заклад був перевірений різними службами, які і вчора, і позавчора були, відповідно оглядали. Ми повністю забезпечені і антисептиками, і масками, і милом, і одноразовими рушниками, все це видали", - розповів відповідальний за пункт тестування Віктор Савчук.
Зі слів завідувачки центру ЗНО та моніторингових досліджень, наступне тестування з української мови та літератури відбудеться 30 червня.
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Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО області Алла Корнейко.
За її словами, ці учасники зможуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання вже під час додаткової сесії.
Загалом в області зареєструвалося понад 5 тисяч учасників на тестування з математики. Зі слів Алли Корнейко, на пункти тестування прийшли 82% зареєстрованих.
Біля пункту тестування в луцькому ліцеї №3 зібралися учасники ЗНО. У приміщення їх почали пускати о 9:50. При вході усім вимірювали температуру.
"Ми маємо оцінити температуру і візуальні прояви захворювання, оглянули дітей, підвищення температури немає, діти візуально всі здорові", - каже медичка Олена Саух.
"Дистанційне навчання не вплинуло, а навпаки додало додатковий стимул, щоб більше вчити, більше часу було, щоб підготуватися до ЗНО", - розповіла учасниця тестування Софія Глушко.
Тести з математики учасники складали в 16 аудиторіях по 15 людей.
"Навчальний заклад був перевірений різними службами, які і вчора, і позавчора були, відповідно оглядали. Ми повністю забезпечені і антисептиками, і масками, і милом, і одноразовими рушниками, все це видали", - розповів відповідальний за пункт тестування Віктор Савчук.
Зі слів завідувачки центру ЗНО та моніторингових досліджень, наступне тестування з української мови та літератури відбудеться 30 червня.
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