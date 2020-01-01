На Волині п'ятьох учасників ЗНО не пустили на пункти тестування через підвищену температуру





Про це розповіла Алла Корнейко.



За її словами, ці учасники зможуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання вже під час додаткової сесії.



Загалом в області зареєструвалося понад 5 тисяч учасників на тестування з математики. Зі слів Алли Корнейко, на пункти тестування прийшли 82% зареєстрованих.



Біля пункту тестування в луцькому ліцеї №3 зібралися учасники ЗНО. У приміщення їх почали пускати о 9:50. При вході усім вимірювали температуру.



"Ми маємо оцінити температуру і візуальні прояви захворювання, оглянули дітей, підвищення температури немає, діти візуально всі здорові", - каже медичка Олена Саух.



"Дистанційне навчання не вплинуло, а навпаки додало додатковий стимул, щоб більше вчити, більше часу було, щоб підготуватися до ЗНО", - розповіла учасниця тестування Софія Глушко.



Тести з математики учасники складали в 16 аудиторіях по 15 людей.



"Навчальний заклад був перевірений різними службами, які і вчора, і позавчора були, відповідно оглядали. Ми повністю забезпечені і антисептиками, і масками, і милом, і одноразовими рушниками, все це видали", - розповів відповідальний за пункт тестування Віктор Савчук.



Зі слів завідувачки центру ЗНО та моніторингових досліджень, наступне тестування з української мови та літератури відбудеться 30 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятьох учасників ЗНО не пустили на пункти тестування, бо зафіксували у них підвищену температуру тіла.Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО областіЗа її словами, ці учасники зможуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання вже під час додаткової сесії.Загалом в області зареєструвалося понад 5 тисяч учасників на тестування з математики. Зі слів Алли Корнейко, на пункти тестування прийшли 82% зареєстрованих.Біля пункту тестування в луцькому ліцеї №3 зібралися учасники ЗНО. У приміщення їх почали пускати о 9:50. При вході усім вимірювали температуру."Ми маємо оцінити температуру і візуальні прояви захворювання, оглянули дітей, підвищення температури немає, діти візуально всі здорові", - каже медичка"Дистанційне навчання не вплинуло, а навпаки додало додатковий стимул, щоб більше вчити, більше часу було, щоб підготуватися до ЗНО", - розповіла учасниця тестуванняТести з математики учасники складали в 16 аудиторіях по 15 людей."Навчальний заклад був перевірений різними службами, які і вчора, і позавчора були, відповідно оглядали. Ми повністю забезпечені і антисептиками, і масками, і милом, і одноразовими рушниками, все це видали", - розповів відповідальний за пункт тестуванняЗі слів завідувачки центру ЗНО та моніторингових досліджень, наступне тестування з української мови та літератури відбудеться 30 червня.

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