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Несплата лучанами комуналки призведе до колапсу в ОСББ, – Юлія Сабатюк про новий законопроєкт. ВІДЕО

Несплата лучанами комуналки призведе до колапсу в ОСББ, – Юлія Сабатюк про новий законопроєкт. ВІДЕО
Проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року» ставить чимало запитань головам ОСББ та управлінським компаніям, адже якщо його приймуть, то постане запитання – звідки ж брати гроші на утримання будинків.

Питання списання боргів обговорили 25 червня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, - пише Конкурент.

Голова асоціації ОСББ «Лучани» Юлія Сабатюк переконана, що від міста Луцька варто звернутися до Верховної Ради, щоб не допустити прийняття цього законопроєкту.
Несплата лучанами комуналки призведе до колапсу в ОСББ, – Юлія Сабатюк про новий законопроєкт. ВІДЕО

«Людей ставлять в нерівні умови. Адже є такі, які не мають субсидій і пільг, але вони сплачують до останньої копійки, й інші – які можуть собі дозволити не платити. Ми вже один раз відчули проблеми від того, що прозвучало з телеканалів про те, що можна не платити через карантин», – озвучила Юлія Сабатюк.

Також додала, що від того часу, коли почався карантин, платежі за комунальні послуги впали із 90% до 70%. При тому, що перестали сплачувати за послуги ті мешканці, які реально мають кошти (не пенсіонери і не субсидіанти).
Несплата лучанами комуналки призведе до колапсу в ОСББ, – Юлія Сабатюк про новий законопроєкт. ВІДЕО

«Неправильний політичний підхід і неплатежі через вірус будуть стимулювати до того, що люди платити не будуть, а це заводить в колапс. Я розумію, що управлінські компанії мають прибуток, а ОСББ прибутку взагалі немає, тому ми не розуміємо, за що будемо існувати і чим платити тим же електрикам, сантехнікам, електроенергію та інше», – зауважила голова асоціації ОСББ «Лучани».

Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Тарас Шкітер – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент», Святослав Кравчук – депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови, Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та Валентина Малютіна – голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».


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Теги: ОСББ, комуналка. виплати, проблема, обговорення
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Коментарі 4
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Просто ід...яке списання.Бо якщо таке, не дай Боже трапиться,бо і ті що платили перестануть і їх можна зрозуміти.
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До речі ця "ідея"вже звучала від медведчуківців,а тепер зелені підхопили,щоби заробити балів перед місцевими виборами,а як буде функціонувати ця галузь нікого не цікавить.Як це не платити за газ і електроенергію,коли це товар(Закон).І мають бути скрізь лічильники і виключно індивідуальні(Закон).
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Дивні ці депутати.Борги списати і вносять Закон №3613 про величезні штрафи за борги по ЖКП.Складається таке враження,що вони не знають вже що робити,одні провали і зневага людей.
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А ну копніть глибше ! Запитайте Кравчука, як котельню на Карбишева продав ? Запитайте Малютіну за, мя'гко нажучи, неефективне управління Луцьктепло ! Запитайте Надточій, Озіновича, шо міська рада зробила для виправлення такого становища ? Запитайте "професіонала" Бондарука про його вклад ! А то вже всі забули про передумови і демонструють інтелект і розум зараз. А за то, шо ви наробили - лучани на виборах вам нагадають ! Бюлетенями !
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