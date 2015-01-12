Несплата лучанами комуналки призведе до колапсу в ОСББ, – Юлія Сабатюк про новий законопроєкт. ВІДЕО





Питання списання боргів обговорили 25 червня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, - пише



Голова асоціації ОСББ «Лучани» Юлія Сабатюк переконана, що від міста Луцька варто звернутися до Верховної Ради, щоб не допустити прийняття цього законопроєкту.



«Людей ставлять в нерівні умови. Адже є такі, які не мають субсидій і пільг, але вони сплачують до останньої копійки, й інші – які можуть собі дозволити не платити. Ми вже один раз відчули проблеми від того, що прозвучало з телеканалів про те, що можна не платити через карантин», – озвучила Юлія Сабатюк.



Також додала, що від того часу, коли почався карантин, платежі за комунальні послуги впали із 90% до 70%. При тому, що перестали сплачувати за послуги ті мешканці, які реально мають кошти (не пенсіонери і не субсидіанти).



«Неправильний політичний підхід і неплатежі через вірус будуть стимулювати до того, що люди платити не будуть, а це заводить в колапс. Я розумію, що управлінські компанії мають прибуток, а ОСББ прибутку взагалі немає, тому ми не розуміємо, за що будемо існувати і чим платити тим же електрикам, сантехнікам, електроенергію та інше», – зауважила голова асоціації ОСББ «Лучани».



Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Тарас Шкітер – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент», Святослав Кравчук – депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови, Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та Валентина Малютіна – голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року» ставить чимало запитань головам ОСББ та управлінським компаніям, адже якщо його приймуть, то постане запитання – звідки ж брати гроші на утримання будинків.Питання списання боргів обговорили 25 червня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, - пише Конкурент Голова асоціації ОСББ «Лучани»переконана, що від міста Луцька варто звернутися до Верховної Ради, щоб не допустити прийняття цього законопроєкту.«Людей ставлять в нерівні умови. Адже є такі, які не мають субсидій і пільг, але вони сплачують до останньої копійки, й інші – які можуть собі дозволити не платити. Ми вже один раз відчули проблеми від того, що прозвучало з телеканалів про те, що можна не платити через карантин», – озвучила Юлія Сабатюк.Також додала, що від того часу, коли почався карантин, платежі за комунальні послуги впали із 90% до 70%. При тому, що перестали сплачувати за послуги ті мешканці, які реально мають кошти (не пенсіонери і не субсидіанти).«Неправильний політичний підхід і неплатежі через вірус будуть стимулювати до того, що люди платити не будуть, а це заводить в колапс. Я розумію, що управлінські компанії мають прибуток, а ОСББ прибутку взагалі немає, тому ми не розуміємо, за що будемо існувати і чим платити тим же електрикам, сантехнікам, електроенергію та інше», – зауважила голова асоціації ОСББ «Лучани».Зауважимо, на круглому столі були присутні– депутатка Луцької міської ради,– співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент»,– депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови,– директор ЖКП №2,– перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та– голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».

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