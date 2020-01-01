На звільненій від контейнерів частині Старого ринку хочуть влаштовувати автокінотеатр





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Поліщук.



Він зауважив, що це поки лише ідея та запитав думку містян про це.



Люди, які прокоментували його допис у перші хвилини після його публікації, здебільшого схвально відгукнулися про таку ідею.



Фото ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На звільненій від металевих контейнерів та сміття території Старого ринку до початку реконструкції площі в окремі вечори мають намір організувувати автомобільний кінотеатр.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського головиВін зауважив, що це поки лише ідея та запитав думку містян про це.Люди, які прокоментували його допис у перші хвилини після його публікації, здебільшого схвально відгукнулися про таку ідею.

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