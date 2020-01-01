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На звільненій від контейнерів частині Старого ринку хочуть влаштовувати автокінотеатр

На звільненій від контейнерів частині Старого ринку хочуть влаштовувати автокінотеатр
На звільненій від металевих контейнерів та сміття території Старого ринку до початку реконструкції площі в окремі вечори мають намір організувувати автомобільний кінотеатр.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Він зауважив, що це поки лише ідея та запитав думку містян про це.

Люди, які прокоментували його допис у перші хвилини після його публікації, здебільшого схвально відгукнулися про таку ідею.

Фото ілюстративне


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Теги: кінотеатр, Старий ринок, Луцьк
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Коментарі 1
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Як лучанин категорично проти. Чи варто було заради цього організовувати всю цю "війну". Прикро, але міська рада досі немає плану використання цієї ділянки землі. Замість металевих халабуд-контейнерів тепер дивитимемося на автостоянку?! Швидше б вже вибори.
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