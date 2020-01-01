На звільненій від контейнерів частині Старого ринку хочуть влаштовувати автокінотеатр
Сьогодні, 10:06
На звільненій від металевих контейнерів та сміття території Старого ринку до початку реконструкції площі в окремі вечори мають намір організувувати автомобільний кінотеатр.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Він зауважив, що це поки лише ідея та запитав думку містян про це.
Люди, які прокоментували його допис у перші хвилини після його публікації, здебільшого схвально відгукнулися про таку ідею.
Фото ілюстративне
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Він зауважив, що це поки лише ідея та запитав думку містян про це.
Люди, які прокоментували його допис у перші хвилини після його публікації, здебільшого схвально відгукнулися про таку ідею.
Фото ілюстративне
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Коментарі 1
Як лучанин категорично проти. Чи варто було заради цього організовувати всю цю "війну". Прикро, але міська рада досі немає плану використання цієї ділянки землі. Замість металевих халабуд-контейнерів тепер дивитимемося на автостоянку?! Швидше б вже вибори.
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