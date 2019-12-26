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Волинянина вдруге оштрафували за п'яне кермування

Волинянина вдруге оштрафували за п'яне кермування
У Володимирі-Волинському військовослужбовець за контрактом, у якого суд відібрав водійське посвідчення за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, підробив його та знову їздив напідпитку.

Чоловік вперше попався 8-го лютого на вулиці Лишеня, пише БУГ.

Він керував автомобілем Daewoo Lanos у стані алкогольного сп’яніння. Матеріали поліція передала до суду за ч.1 ст. 130 КУпАП.

Володимир-Волинський міський суд 10-го березня виніс постанову: призначив чоловіку штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Однак військовослужбовець підробив водійське посвідчення і 9-го травня знову був зупинений патрульними з ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота). Але від проходження огляду відмовився.

16-го червня суд притягнув водія до відповідальності за ч.2 ст. 130 КУпАП. Цього разу призначили штраф у розмірі 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

Крім цього чоловік поніс кримінальну відповідальність за підроблене посвідчення водія. Вирок винесли 18-го червня.

“Будучи військовослужбовцем за контрактом військової частини А2892, зобов’язаним діяти лише в межах законодавства, підробив водійське посвідчення, яке в нього відібрав суд. Документ надав поліцейським, які зупинили водія на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському з явними ознаками сп’яніння”, – йдеться в документі суду.

Чоловіку за підроблення документу призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.


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Теги: суд, штраф, п'яний водій
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